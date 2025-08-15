Lịch phát sóng VTV1 ngày 15/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV1 ngày 15/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông

00:00 Phim truyện Dưới bóng cây hạnh phúc - Tập 35 00:30 Phát huy vai trò của mặt trận 00:45 Đi cùng chúng tôi 01:10 Dân tộc và phát triển 01:40 Tuổi cao gương sáng 02:00 Thể thao 02:30 Từ những miền quê 02:45 VTV Sống khỏe 03:30 Phim truyện Hồ sơ cá sấu - Tập 30 04:15 Phim truyện Mặt nạ gương - Tập 23 05:05 S - Việt Nam 05:10 Cựu chiến binh Việt Nam Hành trình tri ân 05:30 Chào buổi sáng 06:58 V - Việt Nam 07:00 Tài chính - Kinh doanh 07:25 Vì một tương lai xanh 07:30 Nẻo về nguồn cội Sóc Bom Bo Huyền thoại giữa đại ngàn 07:45 Ký sự 08:00 Phim truyện Hồ sơ cá sấu - Tập 31 08:50 Từ những miền quê 09:00 Thời sự 09:15 Xây dựng, chỉnh đốn Đảng 09:30 Văn học nghệ thuật 10:00 Thể thao 10:25 Sự lựa chọn 10:55 Nét đẹp dân gian 11:00 Góc nhìn văn hóa 11:15 Chuyển động 24h 12:00 Thời sự 12:40 Tài chính - Kinh doanh 13:00 VTV Sống khỏe 13:45 Từ những miền quê 14:00 Góc nhìn văn hóa 14:15 Nhà hát truyền hình 15:45 Hành trình năng lượng xanh 16:00 Thời sự 16:15 Cựu chiến binh Việt Nam 16:30 Vì an ninh Tổ quốc 17:00 Thông điệp từ bác sĩ 17:10 Chống gian lận-Bảo vệ người dùng 17:20 Hành trình vẻ đẹp 17:30 Việt Nam hôm nay 18:30 Chuyển động 24h 19:00 Thời sự 19:40 Thời tiết + Thể thao 24/7 19:55 Điểm tin 20:00 S - Việt Nam 20:05 Việt Nam vui khỏe 20:10 Truyền hình trực tiếp 21:40 Tài chính - Kinh doanh 22:00 Ký ức VTV 22:05 Vấn đề hôm nay 22:20 Thế giới hôm nay 22:35 Phim tài liệu 23:00 Bản tin 23:15 VTV kết nối 23:30 Nẻo về nguồn cội Sóc Bom Bo Huyền thoại giữa đại ngàn 23:45 Ký sự