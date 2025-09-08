Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông
00:00
00:10Phim truyệnCuộc sống rực rỡ - Tập 14
01:00Đẹp +84
01:30Vua tiếng Việt
02:20Thể thao
03:00Phim truyệnTơ duyên - Tập 11
03:45Phim truyệnHoa trong sương - Tập 16
04:30Đường lên đỉnh Olympia
05:10Phim truyệnVòng xoáy tình yêu - Tập 40
06:00Nhịp đập thể thao
06:30Cà phê sáng
07:00Sống chậm
07:10Cha con vạn dặm
07:15Vị quêNem nam vi que Giao Thuy
07:25Một phút và cả cuộc đời
07:35Mỗi ngày một niềm vui
07:45Câu chuyện quanh taCAU CHUYEN QUANH TA - 37
07:54Thời tiết
07:55S- Việt Nam
08:00Vui - khỏe - có ích
08:45VTV kết nối
08:55Giai điệu kết nối
09:45Cẩm nang vàng cho sức khỏe
10:00Quân khu số 1
10:45Gió cuốn mây trôi
11:00Chuyện chàng - Chuyện nàngCHUYEN CHANG CHUYEN NANG
11:45Gia đình vui vẻGia đình Anh Thắng - Phần 1
12:00Úm ba la ra chữ gì?Úm ba la ra chữ gì ? Tập 25
12:50Hạnh phúc là gì?
13:00Vua tiếng Việt
13:50Câu chuyện từ những bài caHuyền thoại mẹ
14:00Vũ trụ đồng tiền
14:50Cả nhà cùng vui
15:10Tạp chí Thể thao Thế giới
15:45Hành trình kết nối xanh
16:00VTV kết nối
16:15Chất lượng cuộc sống
17:00S - Việt Nam
17:14Thời tiết
17:15Giai điệu kết nối
18:00Phim truyện
18:40Một vòng Việt NamÔ Quy Hồ- kỳ nghỉ tuyệt vời ở Lai Châu
18:50Ký ức VTV
19:00Thời sự
19:55V - Việt Nam
20:00Phim truyện Cầu vồng ở phía chân trời - Tập 20