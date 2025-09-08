Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV3 ngày 09/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông

00:00 00:10 Phim truyện Cuộc sống rực rỡ - Tập 14 01:00 Đẹp +84 01:30 Vua tiếng Việt 02:20 Thể thao 03:00 Phim truyện Tơ duyên - Tập 11 03:45 Phim truyện Hoa trong sương - Tập 16 04:30 Đường lên đỉnh Olympia 05:10 Phim truyện Vòng xoáy tình yêu - Tập 40 06:00 Nhịp đập thể thao 06:30 Cà phê sáng 07:00 Sống chậm 07:10 Cha con vạn dặm 07:15 Vị quê Nem nam vi que Giao Thuy 07:25 Một phút và cả cuộc đời 07:35 Mỗi ngày một niềm vui 07:45 Câu chuyện quanh ta CAU CHUYEN QUANH TA - 37 07:54 Thời tiết 07:55 S- Việt Nam 08:00 Vui - khỏe - có ích 08:45 VTV kết nối 08:55 Giai điệu kết nối 09:45 Cẩm nang vàng cho sức khỏe 10:00 Quân khu số 1 10:45 Gió cuốn mây trôi 11:00 Chuyện chàng - Chuyện nàng CHUYEN CHANG CHUYEN NANG 11:45 Gia đình vui vẻ Gia đình Anh Thắng - Phần 1 12:00 Úm ba la ra chữ gì? Úm ba la ra chữ gì ? Tập 25 12:50 Hạnh phúc là gì? 13:00 Vua tiếng Việt 13:50 Câu chuyện từ những bài ca Huyền thoại mẹ 14:00 Vũ trụ đồng tiền 14:50 Cả nhà cùng vui 15:10 Tạp chí Thể thao Thế giới 15:45 Hành trình kết nối xanh 16:00 VTV kết nối 16:15 Chất lượng cuộc sống 17:00 S - Việt Nam 17:14 Thời tiết 17:15 Giai điệu kết nối 18:00 Phim truyện 18:40 Một vòng Việt Nam Ô Quy Hồ- kỳ nghỉ tuyệt vời ở Lai Châu 18:50 Ký ức VTV 19:00 Thời sự 19:55 V - Việt Nam 20:00 Phim truyện Cầu vồng ở phía chân trời - Tập 20 21:30 Cine 7 - Ký ức phim Việt Phim "Mẹ chồng tôi" 23:30 Lời tự sự Diễn viên Thái Dương