    Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/08/2025

    10/08/2025 01:56

    Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông

  • 00:00
  • 00:10Phim truyệnCuộc sống rực rỡ - Tập 15
  • 01:00Vui - khỏe - có ích
  • 01:30Úm ba la ra chữ gì?
  • 02:20Thể thao
  • 03:00Giai điệu kết nối
  • 03:45Quân khu số 1
  • 04:30Vì bạn xứng đáng
  • 05:10Vua tiếng Việt
  • 06:00Nhịp đập thể thao
  • 06:30Cà phê sáng
  • 07:00Sống chậmTên trộm đáng thương
  • 07:10Cha con vạn dặmNới lỏng bản thân vì con
  • 07:15Vị quêBánh cuốn vị quê Thanh Lương
  • 07:25Một phút và cả cuộc đời
  • 07:35Mỗi ngày một niềm vui
  • 07:45Câu chuyện quanh ta
  • 07:54Thời tiết
  • 07:55S- Việt NamCúc Phương hành trình có nhiều chữ không
  • 08:00VTV kết nối
  • 08:10Luật siêu dễ
  • 08:40Cẩm nang vàng cho sức khỏe
  • 09:00Bộ ba tranh tài
  • 10:00Phụ nữ sốCô gái nhỏ, năng lượng lớn
  • 10:30Câu chuyện từ những bài caHuyền thoại mẹ
  • 10:50Không gian xanhKiến trúc sư Phạm Như Khoan
  • 11:00Nhà mình quá đỉnh
  • 11:45Gia đình vui vẻ
  • 12:00Khách sạn 5 sao
  • 12:50Hạnh phúc là gì?
  • 13:00Đường lên đỉnh Olympia
  • 14:00Vũ trụ đồng tiềnTinh vân thuế vụ
  • 14:50Cả nhà cùng vui
  • 15:10Thể thao
  • 15:45Hành trình kết nối xanhTìm về Phố Hiến
  • 16:00Giai điệu kết nối
  • 16:50Phút giây thư giãnTiết canh sạch
  • 17:00Gió cuốn mây trôi
  • 17:14Thời tiết
  • 17:15Chất lượng cuộc sốngPhòng ngừa bệnh sốt xuất huyết
  • 18:00Phim truyệnKỳ tích tình yêu - Tập 22
  • 18:40Một vòng Việt NamPú Đao: Nơi đất trời hòa nhịp
  • 18:50Ký ức VTV
  • 19:00Thời sự
  • 19:55V - Việt Nam
  • 20:00Chiến sĩ quả cảm
  • 21:30Chuyến xe âm nhạc
  • 23:15Lời tự sựCa sĩ Phương Thủy
