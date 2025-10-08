Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông

00:00 00:10 Phim truyện Cuộc sống rực rỡ - Tập 15 01:00 Vui - khỏe - có ích 01:30 Úm ba la ra chữ gì? 02:20 Thể thao 03:00 Giai điệu kết nối 03:45 Quân khu số 1 04:30 Vì bạn xứng đáng 05:10 Vua tiếng Việt 06:00 Nhịp đập thể thao 06:30 Cà phê sáng 07:00 Sống chậm Tên trộm đáng thương 07:10 Cha con vạn dặm Nới lỏng bản thân vì con 07:15 Vị quê Bánh cuốn vị quê Thanh Lương 07:25 Một phút và cả cuộc đời 07:35 Mỗi ngày một niềm vui 07:45 Câu chuyện quanh ta 07:54 Thời tiết 07:55 S- Việt Nam Cúc Phương hành trình có nhiều chữ không 08:00 VTV kết nối 08:10 Luật siêu dễ 08:40 Cẩm nang vàng cho sức khỏe 09:00 Bộ ba tranh tài 10:00 Phụ nữ số Cô gái nhỏ, năng lượng lớn 10:30 Câu chuyện từ những bài ca Huyền thoại mẹ 10:50 Không gian xanh Kiến trúc sư Phạm Như Khoan 11:00 Nhà mình quá đỉnh 11:45 Gia đình vui vẻ 12:00 Khách sạn 5 sao 12:50 Hạnh phúc là gì? 13:00 Đường lên đỉnh Olympia 14:00 Vũ trụ đồng tiền Tinh vân thuế vụ 14:50 Cả nhà cùng vui 15:10 Thể thao 15:45 Hành trình kết nối xanh Tìm về Phố Hiến 16:00 Giai điệu kết nối 16:50 Phút giây thư giãn Tiết canh sạch 17:00 Gió cuốn mây trôi 17:14 Thời tiết 17:15 Chất lượng cuộc sống Phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết 18:00 Phim truyện Kỳ tích tình yêu - Tập 22 18:40 Một vòng Việt Nam Pú Đao: Nơi đất trời hòa nhịp 18:50 Ký ức VTV 19:00 Thời sự 19:55 V - Việt Nam 20:00 Chiến sĩ quả cảm 21:30 Chuyến xe âm nhạc 23:15 Lời tự sự Ca sĩ Phương Thủy