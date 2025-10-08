Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV3 ngày 10/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông
00:00
00:10Phim truyệnCuộc sống rực rỡ - Tập 15
01:00Vui - khỏe - có ích
01:30Úm ba la ra chữ gì?
02:20Thể thao
03:00Giai điệu kết nối
03:45Quân khu số 1
04:30Vì bạn xứng đáng
05:10Vua tiếng Việt
06:00Nhịp đập thể thao
06:30Cà phê sáng
07:00Sống chậmTên trộm đáng thương
07:10Cha con vạn dặmNới lỏng bản thân vì con
07:15Vị quêBánh cuốn vị quê Thanh Lương
07:25Một phút và cả cuộc đời
07:35Mỗi ngày một niềm vui
07:45Câu chuyện quanh ta
07:54Thời tiết
07:55S- Việt NamCúc Phương hành trình có nhiều chữ không
08:00VTV kết nối
08:10Luật siêu dễ
08:40Cẩm nang vàng cho sức khỏe
09:00Bộ ba tranh tài
10:00Phụ nữ sốCô gái nhỏ, năng lượng lớn
10:30Câu chuyện từ những bài caHuyền thoại mẹ
10:50Không gian xanhKiến trúc sư Phạm Như Khoan
11:00Nhà mình quá đỉnh
11:45Gia đình vui vẻ
12:00Khách sạn 5 sao
12:50Hạnh phúc là gì?
13:00Đường lên đỉnh Olympia
14:00Vũ trụ đồng tiềnTinh vân thuế vụ
14:50Cả nhà cùng vui
15:10Thể thao
15:45Hành trình kết nối xanhTìm về Phố Hiến
16:00Giai điệu kết nối
16:50Phút giây thư giãnTiết canh sạch
17:00Gió cuốn mây trôi
17:14Thời tiết
17:15Chất lượng cuộc sốngPhòng ngừa bệnh sốt xuất huyết
18:00Phim truyệnKỳ tích tình yêu - Tập 22
18:40Một vòng Việt NamPú Đao: Nơi đất trời hòa nhịp