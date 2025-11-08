Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV3 ngày 11/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông
00:00
00:10Phim truyệnCuộc sống rực rỡ - Tập 16
00:50Đường lên đỉnh Olympia
01:30Giai điệu kết nối
02:20Thể thao
03:00Quân khu số 1
03:45Úm ba la ra chữ gì?
04:30Lời tự sựCa sĩ Phương Thủy
05:10Vua tiếng Việt
06:00Nhịp đập thể thao
06:30Cà phê sáng
07:00Sống chậmVòng tròn mẫu tử
07:10VTV kết nối
07:15Nét ẩm thực ViệtGiòn thanh bông súng mùa nước lên
07:25Một phút và cả cuộc đời
07:35Mỗi ngày một niềm vui
07:45Điều nhỏ bé kỳ diệu
07:54Thời tiết
07:55S- Việt NamHải Phòng mùa chay chín
08:05Về quêTấm lòng thơm thảo
08:20Phim truyệnNhịp sống phồn hoa - Tập 11
09:15Vui - khỏe - có ích
10:00Đẹp +84
10:30Cùng con trưởng thành
10:45Thể thao
11:15Thông tin 260
11:25Nhà nông vui vẻ
11:45Nhịp đập Việt NamNghề bắt lươn đồng ở Nghệ An
11:50Phụ nữ là số 1Ưu điểm tuyệt vời
12:00Phim truyệnVòng xoáy tình yêu - Tập 41
12:50Đẹp 24/7
12:55Đường lên đỉnh Olympia
13:45Phim truyệnNhịp sống phồn hoa - Tập 12
14:40Úm ba la ra chữ gì?
15:30Thể thao
16:00Đẹp 24/7
16:10Phim truyệnTơ duyên - Tập 12
17:00Tin nhanh thể thao
17:10Mỗi ngày một niềm vui
17:25Cùng con trưởng thành
17:39Thời tiết
17:40Thông tin 260
17:50Quà tặng cuộc sốngCủ cải chúa
18:00Phim truyệnKỳ tích tình yêu - Tập 23
18:40Việt Nam đa sắc
18:50Ký ức VTV
19:00Thời sự
19:55V - Việt Nam
20:00Phim truyện Gió ngang khoảng trời xanh - Tập1