Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc.

00:00 00:10 Phim truyện Cuộc sống rực rỡ - Tập 17 01:00 Đẹp +84 01:30 Quân khu số 1 02:20 Thể thao 03:00 Phim truyện Tơ duyên - Tập 12 03:45 Phim truyện Hoa trong sương - Tập 17 04:30 Lời tự sự Nhạc sĩ Phi Điểu 05:10 Phim truyện Vòng xoáy tình yêu - Tập 41 06:00 Nhịp đập thể thao 06:30 Cà phê sáng 07:00 Sống chậm 07:10 Cha con vạn dặm Nỗi sợ bất ngờ 07:15 Nét ẩm thực Việt 07:25 Một phút và cả cuộc đời 07:35 Mỗi ngày một niềm vui 07:45 Điều nhỏ bé kỳ diệu 07:54 Thời tiết 07:55 S- Việt Nam 08:05 Trái tim cho em 08:20 Phim truyện Nhịp sống phồn hoa - Tập 12 09:15 Quân khu số 1 10:00 Đẹp +84 10:30 Cùng con trưởng thành 10:45 Thể thao 11:15 Thông tin 260 11:25 Nhà nông vui vẻ 11:45 Nhịp đập Việt Nam 11:50 Phụ nữ là số 1 Tối nay em rảnh không 12:00 Phim truyện Vòng xoáy tình yêu - Tập 42 12:50 Đẹp 24/7 Bài tập cải thiện nhịp tim tại nhà 12:55 Khách sạn 5 sao 13:45 Phim truyện Nhịp sống phồn hoa - Tập 13 14:40 Giai điệu kết nối 15:30 Thể thao 16:00 Đẹp 24/7 Bài tập cải thiện nhịp tim tại nhà 16:10 Phim truyện Tơ duyên - Tập 13 17:00 Tin nhanh thể thao 17:10 Mỗi ngày một niềm vui 17:25 Cùng con trưởng thành 17:39 Thời tiết 17:40 Thông tin 260 17:50 Quà tặng cuộc sống 18:00 Phim truyện Kỳ tích tình yêu - Tập 24 18:40 Việt Nam đa sắc 18:50 Ký ức VTV 19:00 Thời sự 19:55 V - Việt Nam 20:00 Phim truyện Gió ngang khoảng trời xanh Tập 2 20:50 Điều nhỏ bé kỳ diệu 21:00 Ai là triệu phú 21:55 Quà tặng cuộc sống 22:00 Đẹp +84 22:35 Phim truyện Hoa trong sương - Tập 18 23:30 Lời tự sự Ca sĩ Mai Diệu Ly