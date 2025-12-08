Tin mới

    Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/08/2025

    12/08/2025 00:54

    Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông

  • 00:00
  • 00:10Phim truyệnCuộc sống rực rỡ - Tập 17
  • 01:00Đẹp +84
  • 01:30Quân khu số 1
  • 02:20Thể thao
  • 03:00Phim truyệnTơ duyên - Tập 12
  • 03:45Phim truyệnHoa trong sương - Tập 17
  • 04:30Lời tự sựNhạc sĩ Phi Điểu
  • 05:10Phim truyệnVòng xoáy tình yêu - Tập 41
  • 06:00Nhịp đập thể thao
  • 06:30Cà phê sáng
  • 07:00Sống chậm
  • 07:10Cha con vạn dặmNỗi sợ bất ngờ
  • 07:15Nét ẩm thực Việt
  • 07:25Một phút và cả cuộc đời
  • 07:35Mỗi ngày một niềm vui
  • 07:45Điều nhỏ bé kỳ diệu
  • 07:54Thời tiết
  • 07:55S- Việt Nam
  • 08:05Trái tim cho em
  • 08:20Phim truyệnNhịp sống phồn hoa - Tập 12
  • 09:15Quân khu số 1
  • 10:00Đẹp +84
  • 10:30Cùng con trưởng thành
  • 10:45Thể thao
  • 11:15Thông tin 260
  • 11:25Nhà nông vui vẻ
  • 11:45Nhịp đập Việt Nam
  • 11:50Phụ nữ là số 1Tối nay em rảnh không
  • 12:00Phim truyệnVòng xoáy tình yêu - Tập 42
  • 12:50Đẹp 24/7Bài tập cải thiện nhịp tim tại nhà
  • 12:55Khách sạn 5 sao
  • 13:45Phim truyệnNhịp sống phồn hoa - Tập 13
  • 14:40Giai điệu kết nối
  • 15:30Thể thao
  • 16:00Đẹp 24/7Bài tập cải thiện nhịp tim tại nhà
  • 16:10Phim truyệnTơ duyên - Tập 13
  • 17:00Tin nhanh thể thao
  • 17:10Mỗi ngày một niềm vui
  • 17:25Cùng con trưởng thành
  • 17:39Thời tiết
  • 17:40Thông tin 260
  • 17:50Quà tặng cuộc sống
  • 18:00Phim truyệnKỳ tích tình yêu - Tập 24
  • 18:40Việt Nam đa sắc
  • 18:50Ký ức VTV
  • 19:00Thời sự
  • 19:55V - Việt Nam
  • 20:00Phim truyệnGió ngang khoảng trời xanh Tập 2
  • 20:50Điều nhỏ bé kỳ diệu
  • 21:00Ai là triệu phú
  • 21:55Quà tặng cuộc sống
  • 22:00Đẹp +84
  • 22:35Phim truyệnHoa trong sương - Tập 18
  • 23:30Lời tự sựCa sĩ Mai Diệu Ly
    • Theo lichphatsongvtv.com
    https://lichphatsongvtv.com/lich-phat-song-vtv3-ngay-12-08-2025.html
    Copy Link
    https://lichphatsongvtv.com/lich-phat-song-vtv3-ngay-12-08-2025.html

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Giải trí
          Lịch phát sóng VTV3 ngày 12/08/2025
          • Mặc định

          Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

          Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO