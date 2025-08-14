Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông

00:00 00:10 Phim truyện Cuộc sống rực rỡ - Tập 19 01:00 Đẹp +84 01:30 Giai điệu kết nối 02:20 Thể thao 03:00 Phim truyện Tơ duyên - Tập 14 03:45 Phim truyện Hoa trong sương - Tập 19 04:30 Lời tự sự Ca sĩ Hiền Xuân 05:10 Phim truyện Vòng xoáy tình yêu - Tập 43 06:00 Nhịp đập thể thao 06:30 Cà phê sáng 07:00 Sống chậm 07:10 Cha con vạn dặm Nới lỏng bản thân vì con 07:15 Nét ẩm thực Việt 07:25 Một phút và cả cuộc đời 07:35 Mỗi ngày một niềm vui 07:45 Điều nhỏ bé kỳ diệu 07:54 Thời tiết 07:55 S- Việt Nam 08:05 VTV kết nối 08:20 Phim truyện Nhịp sống phồn hoa - Tập 14 09:15 Đường lên đỉnh Olympia 10:00 Đẹp +84 10:30 Cùng con trưởng thành 10:45 Thể thao 11:15 Thông tin 260 11:25 Nhà nông vui vẻ 11:45 Nhịp đập Việt Nam 11:50 Phụ nữ là số 1 Cân nhắc nặng nhẹ 12:00 Phim truyện Vòng xoáy tình yêu - Tập 44 12:50 Đẹp 24/7 Xu hướng làm đẹp tương lai 12:55 Úm ba la ra chữ gì? 13:45 Phim truyện Nhịp sống phồn hoa - Tập 15 14:40 Bật mí bí mật 15:30 Thể thao 16:00 Đẹp 24/7 Xu hướng làm đẹp tương lai 16:10 Phim truyện Tơ duyên - Tập 15 17:00 Tin nhanh thể thao 17:10 Mỗi ngày một niềm vui 17:25 Cùng con trưởng thành 17:39 Thời tiết 17:40 Thông tin 260 17:50 Quà tặng cuộc sống 18:00 Phim truyện Kỳ tích tình yêu - Tập 26 18:40 Việt Nam đa sắc 18:50 Ký ức VTV 19:00 Thời sự 19:55 V - Việt Nam 20:00 Phim truyện Cầu vồng ở phía chân trời - Tập 21 20:50 Điều nhỏ bé kỳ diệu 21:00 Vì bạn xứng đáng Diễn viên Lê Nhân 21:55 Quà tặng cuộc sống 22:00 Đẹp +84 22:35 Phim truyện Hoa trong sương - Tập 20 23:30 Lời tự sự Siêu mẫu Hà Anh