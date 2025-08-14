Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/08/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV3 ngày 14/08/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ tại Báo Đắk Nông
00:00
00:10Phim truyệnCuộc sống rực rỡ - Tập 19
01:00Đẹp +84
01:30Giai điệu kết nối
02:20Thể thao
03:00Phim truyệnTơ duyên - Tập 14
03:45Phim truyệnHoa trong sương - Tập 19
04:30Lời tự sựCa sĩ Hiền Xuân
05:10Phim truyệnVòng xoáy tình yêu - Tập 43
06:00Nhịp đập thể thao
06:30Cà phê sáng
07:00Sống chậm
07:10Cha con vạn dặmNới lỏng bản thân vì con
07:15Nét ẩm thực Việt
07:25Một phút và cả cuộc đời
07:35Mỗi ngày một niềm vui
07:45Điều nhỏ bé kỳ diệu
07:54Thời tiết
07:55S- Việt Nam
08:05VTV kết nối
08:20Phim truyệnNhịp sống phồn hoa - Tập 14
09:15Đường lên đỉnh Olympia
10:00Đẹp +84
10:30Cùng con trưởng thành
10:45Thể thao
11:15Thông tin 260
11:25Nhà nông vui vẻ
11:45Nhịp đập Việt Nam
11:50Phụ nữ là số 1Cân nhắc nặng nhẹ
12:00Phim truyệnVòng xoáy tình yêu - Tập 44
12:50Đẹp 24/7Xu hướng làm đẹp tương lai
12:55Úm ba la ra chữ gì?
13:45Phim truyệnNhịp sống phồn hoa - Tập 15
14:40Bật mí bí mật
15:30Thể thao
16:00Đẹp 24/7Xu hướng làm đẹp tương lai
16:10Phim truyệnTơ duyên - Tập 15
17:00Tin nhanh thể thao
17:10Mỗi ngày một niềm vui
17:25Cùng con trưởng thành
17:39Thời tiết
17:40Thông tin 260
17:50Quà tặng cuộc sống
18:00Phim truyệnKỳ tích tình yêu - Tập 26
18:40Việt Nam đa sắc
18:50Ký ức VTV
19:00Thời sự
19:55V - Việt Nam
20:00Phim truyện Cầu vồng ở phía chân trời - Tập 21