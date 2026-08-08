Thể thao 360 Lịch thi đấu bán kết ASEAN Cup 2026: Việt Nam đá lượt về trên sân Mỹ Đình Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2026 mới nhất - Đội tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng A và sẽ đá trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/8. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ được xác định sau lượt trận cuối bảng B tối 8/8.

Hyundai Asean Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành vé vào bán kết ASEAN Hyundai Cup 2026 với vị trí nhất bảng A, qua đó nắm lợi thế được thi đấu trận lượt về vòng bán kết trên sân nhà.

Tối 7/8, tuyển Việt Nam đánh bại Campuchia 3-1 trên sân Mỹ Đình ở lượt trận cuối bảng A. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik khép lại vòng bảng với thành tích ngôi đầu bảng A.

Ở trận đấu cùng giờ, Singapore hòa Indonesia 1-1 để giành vị trí nhì bảng A và tấm vé bán kết còn lại.

Lịch thi đấu bán kết ASEAN Cup 2026

Theo lịch thi đấu của Ban tổ chức, vòng bán kết ASEAN Cup 2026 diễn ra theo thể thức lượt đi - lượt về từ ngày 15 đến 19/8.

Bán kết lượt đi

Ngày| Trận đấu

15/8| Singapore - Nhất bảng B

16/8| Nhì bảng B - Việt Nam

Bán kết lượt về

Ngày| Trận đấu

18/8| Nhất bảng B - Singapore

19/8| Việt Nam - Nhì bảng B

Như vậy, với tư cách nhất bảng A, tuyển Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B. Thầy trò HLV Kim Sang Sik làm khách ở trận bán kết lượt đi ngày 16/8 trước khi trở về sân Mỹ Đình đá lượt về ngày 19/8.

Trận bán kết lượt về của tuyển Việt Nam được ấn định diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Việt Nam gặp đội nào ở bán kết ASEAN Cup 2026?

Đối thủ của tuyển Việt Nam tại bán kết chưa thể xác định cho đến khi bảng B hoàn tất lượt đấu cuối vào tối 8/8.

Trước lượt trận cuối, cuộc đua giành hai suất bán kết của bảng B vẫn còn những diễn biến đáng chú ý. Thái Lan đang chiếm ưu thế lớn, trong khi Malaysia và Myanmar cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé đi tiếp.

Theo lịch, Thái Lan gặp Myanmar, còn Malaysia đối đầu Philippines ở lượt trận quyết định.

Đội đứng nhì bảng B sẽ gặp Việt Nam tại bán kết. Trong khi đó, đội nhất bảng B đối đầu Singapore.

Việc giành ngôi nhất bảng A mang lại lợi thế đáng kể cho nhà đương kim vô địch khi được chơi trận lượt về trước sự cổ vũ của khán giả nhà tại Mỹ Đình.

Thể thức bán kết ASEAN Cup 2026

Hai cặp bán kết ASEAN Hyundai Cup 2026 được tổ chức theo thể thức hai lượt trận sân nhà - sân khách.

Đội nhất bảng A gặp đội nhì bảng B, còn đội nhất bảng B đối đầu đội nhì bảng A.

Nếu hai đội có tổng tỷ số bằng nhau sau hai lượt trận, trận lượt về sẽ bước vào hiệp phụ. Nếu vẫn bất phân thắng bại sau hiệp phụ, tấm vé vào chung kết được quyết định bằng loạt sút luân lưu.

Hai đội thắng bán kết sẽ bước vào chung kết cũng theo thể thức lượt đi - lượt về. Trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 22/8, còn lượt về được tổ chức ngày 26/8.

Đội tuyển Việt Nam bước vào vòng knock-out với mục tiêu bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á. Với lợi thế đá trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình, thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội lớn tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.