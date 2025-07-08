Lỗi đâu phải ở chiếc xe!

Tại hội nghị trao đổi với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chủ trì tổ chức ngày 1-8, có nhiều ý kiến trái chiều trước đề xuất “cấm xe khách giường nằm”.

Đề xuất “cấm xe khách giường nằm” vì loại xe này khi xảy ra tai nạn thường gây hậu quả nghiêm trọng hơn, số người thương vong nhiều hơn-thoạt nghe có vẻ hợp lý. Nhưng các chuyên gia phân tích kỹ thì không hẳn như vậy. Thực tế cho thấy, số lượng xe khách giường nằm rất lớn và chuyên chở khách đường dài, nếu tính hệ số ki-lô-mét an toàn thì tỷ lệ tai nạn giao thông (TNGT) không hẳn cao hơn so với loại xe ô tô chở khách khác.

Cảnh sát giao thông kiểm soát an toàn giao thông trên một xe khách giường nằm. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Chưa kể, đi xe khách giường nằm là nhu cầu của đại đa số người dân, nhất là phần lớn dân số chưa có điều kiện đi máy bay, thuê xe riêng, cần làm việc và ngủ nghỉ trong quá trình di chuyển. Thêm nữa, nếu cấm xe khách giường nằm thì người dân buộc phải đi xe khách ghế ngồi; khi đó, số xe khách ghế ngồi sẽ tăng, TNGT sẽ nhiều hơn và tai nạn xảy ra thì càng gây nhiều thương vong vì số người trên xe khách ghế ngồi nhiều gấp rưỡi, gấp đôi xe khách giường nằm. Rồi hàng vạn chiếc xe khách giường nằm sẽ xử lý ra sao?

Trong khi đó, xe khách giường nằm được pháp luật cho phép hoạt động, bảo đảm đăng ký, kiểm định theo đúng quy định về an toàn kỹ thuật và môi trường; nhiều nước có loại xe này. Thực tế cũng cho thấy, đa số các vụ TNGT đều do lỗi chủ quan, như: Sử dụng lốp quá hạn, thiếu kiểm tra bảo dưỡng, gặp sự cố về phanh và nhiều nhất là do tài xế ngủ gật, phóng nhanh, vượt ẩu, thiếu quan sát...

Rõ ràng, lỗi chính không phải do xe.

VĂN HIẾU

