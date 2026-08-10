Lucas Digne chính thức tái hợp Paris Saint-Germain với bản hợp đồng 3 năm giá 7 triệu euro Hậu vệ Lucas Digne chính thức rời Aston Villa để trở lại Paris Saint-Germain theo bản hợp đồng kéo dài đến năm 2029, mang chiếc áo số 12 tại sân Công viên các Hoàng tử.

Paris Saint-Germain vừa chính thức xác nhận việc chiêu mộ thành công hậu vệ cánh trái Lucas Digne từ Aston Villa. Cầu thủ người Pháp quay trở lại đội bóng cũ với bản hợp đồng có thời hạn 3 mùa giải, kéo dài đến tháng 6/2029, cùng mức phí chuyển nhượng được xác nhận là 7 triệu euro. Tại sân Công viên các Hoàng tử, Digne sẽ khoác trên lưng chiếc áo số 12.

Lucas Digne chính thức trở lại PSG. Ảnh: Paris Saint-Germain FC.

Sự trở lại của bản lĩnh và kinh nghiệm đỉnh cao

Quyết định tái hợp xuất phát từ mong muốn mãnh liệt của cá nhân Lucas Digne. Hậu vệ người Pháp bày tỏ sự hào hứng trước dự án phát triển hiện tại của đội bóng thủ đô Paris. Sau hơn một thập kỷ thi đấu qua nhiều giải đấu hàng đầu châu Âu, Digne mang về Paris hành trang dày dặn kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Sinh ngày 20/7/1993 tại Meaux và trưởng thành từ lò đào tạo Lille OSC, Digne từng có giai đoạn khoác áo PSG từ năm 2013 đến 2015 sau khi ra mắt chuyên nghiệp ở tuổi 18. Trong 2 mùa giải đầu tiên cống hiến cho đại diện nước Pháp, anh thi đấu 44 trận, đóng góp 5 đường kiến tạo và cùng đội bóng chinh phục 2 chức vô địch Ligue 1.

Hành trình chinh phục châu Âu trước khi trở lại Paris

Rời Công viên các Hoàng tử, sự nghiệp của Lucas Digne tiếp tục gắn liền với hàng loạt câu lạc bộ danh tiếng như AS Roma, FC Barcelona và Everton. Cùng đại diện xứ Catalonia, hậu vệ này từng đăng quang danh hiệu La Liga trước khi chuyển sang môi trường Ngoại hạng Anh.

Từ tháng 1/2022, Digne cập bến Aston Villa và nhanh chóng trở thành nhân tố chủ chốt dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery. Sau 182 lần ra sân cho đội bóng xứ sương mù, anh giữ vai trò quan trọng trong chiến tích vô địch UEFA Europa League năm 2026.

Ở cấp độ quốc tế, Digne đã có 64 lần khoác áo đội tuyển Pháp kể từ năm 2014. Những cột mốc đáng nhớ trong màu áo áo lam của anh bao gồm danh hiệu Á quân EURO 2016 và thành tích vào đến bán kết World Cup 2026.

Khát khao cống hiến cho chặng đường mới

Chia sẻ trên kênh truyền thông chính thức PSG TV, Lucas Digne bày tỏ sự tự hào khi được trở lại khoác áo Paris Saint-Germain sau hơn 10 năm. Hậu vệ này đánh giá rất cao sự phát triển toàn diện của câu lạc bộ, đặc biệt là điều kiện cơ sở vật chất hiện đại tại trung tâm huấn luyện Campus.

Sự xuất hiện của Lucas Digne hứa hẹn gia tăng chiều sâu đội hình và kinh nghiệm trận mạc cho hàng phòng ngự Paris Saint-Germain, phục vụ cho các chiến dịch chinh phục danh hiệu ở mùa giải tới.