85' Thế trận đôi công hấp dẫn ở phút 85

Bước sang phút 85, Manchester United chủ động cầm bóng nhiều hơn với tỷ lệ 58-42 và áp đảo hoàn toàn về số quả phạt góc (8-0). Dù vậy, cục diện tấn công lại tỏ ra rất cân bằng khi tổng số cú dứt điểm của hai đội đang là 13-13, thậm chí Leeds United còn nhỉnh hơn về số lần dứt điểm trúng đích (4-5) trong thế giằng co với tỷ số 1-1.