Mẹo mua sắm gia vị nhà bếp tiết kiệm gần 70.000 đồng trong tháng 7 Tận dụng các chương trình ưu đãi mua 1 tặng 1 và quà tặng đi kèm để tối ưu chi phí sinh hoạt cho gian bếp gia đình trong suốt tháng 7/2026.

Việc chuẩn bị một bữa cơm gia đình hoàn hảo không chỉ nằm ở nguyên liệu tươi ngon mà còn phụ thuộc vào cách nêm nếm gia vị. Để tối ưu chi phí đi chợ, người nội trợ có thể tận dụng các chương trình ưu đãi lớn trong tháng 7/2026 để tích trữ các loại gia vị thiết yếu với mức giá hấp dẫn.

Các deal gia vị nổi bật giúp tiết kiệm chi phí

Thay vì mua lẻ tẻ, việc lựa chọn các dòng sản phẩm có quà tặng đi kèm hoặc áp dụng hình thức mua 2 tính tiền 1 sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản đáng kể, cụ thể như sau:

Hạt nêm Maggi nấm hương (170g): Với mức giá 19.000 đồng, người dùng được tặng kèm một chai dầu hào Maggi đậm đặc 150g, giúp tiết kiệm hơn 20.000 đồng.

Với mức giá 19.000 đồng, người dùng được tặng kèm một chai dầu hào Maggi đậm đặc 150g, giúp tiết kiệm hơn 20.000 đồng. Nước mắm cốt nhĩ tôm Đầu Bếp Tôm (500ml): Áp dụng chương trình mua 1 tặng 1. Đây là mức ưu đãi lớn giúp tiết kiệm đến 61.000 đồng cho mỗi cặp sản phẩm.

Áp dụng chương trình mua 1 tặng 1. Đây là mức ưu đãi lớn giúp tiết kiệm đến 61.000 đồng cho mỗi cặp sản phẩm. Dầu đậu nành Meizan (can 2 lít): Khi mua can lớn với giá 139.000 đồng, bạn sẽ được tặng ngay 1 lít dầu đậu nành Janbee, giúp tiết kiệm 69.500 đồng.

Khi mua can lớn với giá 139.000 đồng, bạn sẽ được tặng ngay 1 lít dầu đậu nành Janbee, giúp tiết kiệm 69.500 đồng. Nước tương Nam Dương (500ml): Hình thức mua 2 tính tiền 1 giúp giảm một nửa chi phí, rất phù hợp để dự trữ cho nhu cầu tẩm ướp và pha nước chấm lâu dài.

Hình thức mua 2 tính tiền 1 giúp giảm một nửa chi phí, rất phù hợp để dự trữ cho nhu cầu tẩm ướp và pha nước chấm lâu dài. Tương ớt Nam Dương (800g): Tặng kèm chai nước tương Hương Việt 500ml khi mua sản phẩm với giá 26.000 đồng.

Chương trình ưu đãi giúp người nội trợ lấp đầy góc bếp với mức chi phí tối ưu.

Thời gian và phương thức áp dụng

Chương trình "Món ngon chuẩn vị" diễn ra xuyên suốt từ ngày 01/07/2026 đến hết ngày 31/07/2026. Để nhận được các ưu đãi này, người tiêu dùng có thể lựa chọn hai hình thức mua sắm:

Mua sắm trực tiếp: Tại hệ thống các siêu thị Bách hóa XANH trên toàn quốc. Mua sắm trực tuyến: Đặt hàng thông qua website hoặc ứng dụng (App) của đơn vị để được giao hàng tận cửa, giúp tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển.

Việc nắm bắt các đợt giảm giá cho những mặt hàng có hạn sử dụng dài như dầu ăn, nước mắm, hạt nêm là cách quản lý tài chính thông minh, giúp giảm bớt áp lực chi tiêu hàng tháng cho gia đình.