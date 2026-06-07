Mẹo nhận ngay mã giảm giá 25K khi mua sắm sản phẩm P&G tại Bách hóa XANH Từ ngày 01/07 đến 31/07/2026, khách hàng mới mua các sản phẩm P&G như Ariel, Downy với hóa đơn từ 150.000 đồng tại Bách hóa XANH sẽ được tặng mã giảm giá 25.000 đồng.

Bách hóa XANH triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt mang tên "Chào bạn mới", dành riêng cho những khách hàng lần đầu trải nghiệm các dòng sản phẩm từ tập đoàn P&G. Đây là cơ hội để người tiêu dùng tối ưu chi phí khi mua sắm các nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình.

Cách nhận ưu đãi 25.000 đồng cho đơn hàng P&G

Để nhận được mã giảm giá trực tiếp vào hóa đơn, khách hàng chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn đơn giản sau đây:

Bước 1: Lựa chọn các sản phẩm thuộc các thương hiệu quen thuộc của P&G như nước giặt Ariel, nước xả Downy, dầu gội Pantene, Head & Shoulders hoặc dao cạo Gillette.

Lựa chọn các sản phẩm thuộc các thương hiệu quen thuộc của P&G như nước giặt Ariel, nước xả Downy, dầu gội Pantene, Head & Shoulders hoặc dao cạo Gillette. Bước 2: Kiểm tra giỏ hàng để đảm bảo tổng giá trị các sản phẩm P&G đạt từ 150.000 đồng trở lên.

Kiểm tra giỏ hàng để đảm bảo tổng giá trị các sản phẩm P&G đạt từ 150.000 đồng trở lên. Bước 3: Mã giảm giá trị giá 25.000 đồng sẽ tự động được hệ thống kích hoạt và trừ trực tiếp vào hóa đơn nếu đơn hàng thỏa mãn các điều kiện.

Điều kiện và thời gian áp dụng chương trình

Chương trình khuyến mãi này có những quy định cụ thể về đối tượng và thời gian mà người mua cần lưu ý để áp dụng thành công:

Đối tượng áp dụng: Ưu đãi chỉ dành cho khách hàng mới, cụ thể là những người chưa từng mua bất kỳ sản phẩm nào của P&G tại hệ thống Bách hóa XANH trước thời điểm diễn ra chương trình.

Ưu đãi chỉ dành cho khách hàng mới, cụ thể là những người chưa từng mua bất kỳ sản phẩm nào của P&G tại hệ thống Bách hóa XANH trước thời điểm diễn ra chương trình. Thời gian diễn ra: Chương trình bắt đầu từ ngày 01/07/2026 và dự kiến kết thúc vào ngày 31/07/2026.

Ưu đãi tặng mã giảm giá 25.000 đồng cho khách hàng mới khi mua sản phẩm P&G trong tháng 7/2026.

Lưu ý quan trọng khi mua sắm

Vì số lượng mã giảm giá có giới hạn theo ngân sách khuyến mãi, chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời hạn ngày 31/07/2026 nếu toàn bộ mã đã được sử dụng hết. Do đó, người tiêu dùng nên sớm lên kế hoạch mua sắm để không bỏ lỡ ưu đãi này.

Khách hàng có thể tham gia chương trình thông qua việc đặt hàng trực tuyến trên website, ứng dụng di động hoặc đến trực tiếp các cửa hàng Bách hóa XANH trên toàn quốc. Việc kết hợp mua sắm các sản phẩm chăm sóc cá nhân và chăm sóc nhà cửa sẽ giúp bạn dễ dàng đạt mức hóa đơn 150.000 đồng để hưởng ưu đãi.