Mẹo sắm đủ bộ gia vị nhà bếp cực hời với chương trình mua 3 tặng 1 trong tháng 7 Đại tiệc gia vị tháng 7 tại Bách hóa XANH mang đến ưu đãi mua 3 tặng 1 và mua 4 tặng 1. Đây là cơ hội giúp các gia đình tối ưu chi phí đi chợ mà vẫn đảm bảo bữa cơm đậm đà.

Gia vị đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên hương vị đặc trưng cho mỗi món ăn. Trong tháng 7 này, người nội trợ có thể tiết kiệm đáng kể ngân sách đi chợ nhờ chương trình ưu đãi lớn tại hệ thống Bách hóa XANH, giúp gian bếp luôn đầy đủ mà không lo về giá.

Chương trình Đại tiệc gia vị mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm cho mọi gia đình.

Chi tiết chương trình Đại tiệc gia vị tháng 7

Từ ngày 01/07 đến hết ngày 31/07/2026, Bách hóa XANH triển khai chương trình khuyến mãi quy mô lớn dành cho các mặt hàng gia vị thiết yếu. Đây là thời điểm thích hợp để các gia đình làm mới kệ bếp với mức chi phí tối ưu nhất.

Ưu đãi Mua 3 Tặng 1: Khách hàng mua 3 sản phẩm gia vị sẽ được tặng ngay 1 sản phẩm cùng loại.

Khách hàng mua 3 sản phẩm gia vị sẽ được tặng ngay 1 sản phẩm cùng loại. Ưu đãi Mua 4 Tặng 1: Khách hàng mua 4 sản phẩm gia vị sẽ được tặng ngay 1 sản phẩm cùng loại.

Lưu ý quan trọng: Quà tặng khuyến mãi chỉ được áp dụng cho các sản phẩm trong cùng một thương hiệu. Ví dụ, khi chọn mua 3 chai nước mắm của cùng thương hiệu A, bạn sẽ nhận thêm 1 chai nước mắm miễn phí từ chính thương hiệu đó.

Cách thức tham gia và phạm vi áp dụng

Để thuận tiện cho việc mua sắm, chương trình được áp dụng đồng thời trên nhiều kênh khác nhau:

Mua sắm trực tiếp: Tại toàn bộ hệ thống siêu thị Bách hóa XANH trên toàn quốc. Mua sắm trực tuyến: Đặt hàng thông qua website chính thức hoặc ứng dụng (App) Bách hóa XANH để được giao hàng tận cửa.

Mẹo tối ưu chi phí khi sắm gia vị cho gia đình

Để tận dụng tối đa chương trình khuyến mãi này, bạn có thể áp dụng một số kinh nghiệm mua sắm thông minh sau:

Ưu tiên các mặt hàng thiết yếu: Hãy tập trung mua các loại gia vị có tần suất sử dụng cao và thời hạn bảo quản lâu như nước mắm, hạt nêm, nước tương và dầu hào.

Hãy tập trung mua các loại gia vị có tần suất sử dụng cao và thời hạn bảo quản lâu như nước mắm, hạt nêm, nước tương và dầu hào. Gom đơn cùng thương hiệu: Thay vì mua lẻ tẻ nhiều hãng khác nhau, bạn nên chọn mua tập trung vào một thương hiệu yêu thích để đủ điều kiện nhận quà tặng miễn phí.

Thay vì mua lẻ tẻ nhiều hãng khác nhau, bạn nên chọn mua tập trung vào một thương hiệu yêu thích để đủ điều kiện nhận quà tặng miễn phí. Dự trữ cho các món kho, nướng: Tận dụng đợt giảm giá để mua các loại xốt ướp nêm sẵn. Những sản phẩm này giúp việc chế biến các món như sườn kho, ba chỉ sốt mắm tỏi hay đồ nướng trở nên nhanh chóng và chuẩn vị hơn.

Với sự chuẩn bị đầy đủ về gia vị, mỗi bữa cơm nhà không chỉ trở nên thơm ngon hơn mà còn giúp người nội trợ thảnh thơi hơn trong việc nêm nếm hàng ngày. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm hấp dẫn này trong suốt tháng 7.