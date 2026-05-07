Mẹo săn combo nhu yếu phẩm giá rẻ giúp tiết kiệm tối đa chi phí sinh hoạt gia đình Tận dụng các chương trình ưu đãi định kỳ và mua sắm theo combo là bí quyết giúp các gia đình tối ưu hóa ngân sách, sở hữu nhu yếu phẩm chất lượng với giá hời.

Tối ưu hóa chi phí sinh hoạt luôn là bài toán đau đầu của nhiều gia đình, đặc biệt là vào thời điểm sau khi nhận lương. Việc áp dụng các mẹo mua sắm thông minh như tận dụng chương trình "Ngày Lương Về" từ ngày 05/07 đến 17/07/2026 có thể giúp bạn tiết kiệm đáng kể ngân sách cho các mặt hàng thiết yếu từ hóa mỹ phẩm đến thực phẩm khô.

Chương trình Ngày Lương Về mang đến cơ hội mua sắm nhu yếu phẩm với mức giá ưu đãi.

1. Lựa chọn thời điểm mua sắm "vàng"

Để săn được những mặt hàng có mức giảm sâu nhất, bạn cần nắm rõ lịch trình của các đợt ưu đãi. Thông thường, các hệ thống bán lẻ sẽ chia chương trình thành các giai đoạn riêng biệt để điều tiết lượng khách hàng và hàng hóa:

Giai đoạn ưu đãi trực tuyến: Từ ngày 05/07 đến 09/07/2026, các deal độc quyền thường chỉ xuất hiện trên website hoặc ứng dụng. Đây là thời điểm tốt nhất để mua các sản phẩm hóa phẩm nặng như nước giặt, nước rửa chén mà không cần tốn công vận chuyển.

Từ ngày 05/07 đến 09/07/2026, các deal độc quyền thường chỉ xuất hiện trên website hoặc ứng dụng. Đây là thời điểm tốt nhất để mua các sản phẩm hóa phẩm nặng như nước giặt, nước rửa chén mà không cần tốn công vận chuyển. Giai đoạn bùng nổ toàn hệ thống: Từ ngày 10/07 đến 17/07/2026, các ưu đãi sẽ áp dụng rộng rãi tại cả cửa hàng trực tiếp và kênh online, phù hợp cho việc mua sắm kết hợp thực phẩm tươi sống hàng ngày.

2. Ưu tiên mua sắm theo hình thức combo

Thay vì mua lẻ từng sản phẩm, việc chọn mua theo combo là cách hiệu quả nhất để giảm chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm. Đáng chú ý, các nhóm hàng hóa phẩm thường có mức chiết khấu rất cao khi đi theo bộ:

Nhóm giặt giũ: Các dòng nước giặt túi lớn (khoảng 2.1kg) khi mua combo 2 túi thường có giá chỉ khoảng 199.000đ, giúp tiết kiệm hơn so với mua lẻ từng túi.

Các dòng nước giặt túi lớn (khoảng 2.1kg) khi mua combo 2 túi thường có giá chỉ khoảng 199.000đ, giúp tiết kiệm hơn so với mua lẻ từng túi. Nhóm tẩy rửa nhà cửa: Kết hợp mua nước rửa chén và nước tẩy bồn cầu cùng lúc có thể giúp bạn tiết kiệm khoảng 19% tổng giá trị đơn hàng.

Kết hợp mua nước rửa chén và nước tẩy bồn cầu cùng lúc có thể giúp bạn tiết kiệm khoảng 19% tổng giá trị đơn hàng. Nhóm chăm sóc cá nhân: Các mặt hàng như kem đánh răng hoặc bàn chải thường có chương trình đồng giá cho combo 2 sản phẩm, giúp giảm chi phí từ 36% đến 39%.

3. Tích trữ các loại thực phẩm có thời hạn sử dụng dài

Tận dụng các đợt giảm giá mạnh để tích trữ thực phẩm khô và hàng đóng hộp là mẹo giúp ổn định chi phí ăn uống trong thời gian dài. Cụ thể:

Gạo đặc sản: Các loại gạo ST25 túi 5kg thường có mức giá ưu đãi sâu (khoảng 139.000đ) trong các dịp này.

Các loại gạo ST25 túi 5kg thường có mức giá ưu đãi sâu (khoảng 139.000đ) trong các dịp này. Đồ hộp: Áp dụng các chương trình "Mua 2 tặng 1" hoặc "Mua 3 tặng 1" cho cá nục, cá mòi sốt cà để dự phòng cho các bữa ăn nhanh.

Áp dụng các chương trình "Mua 2 tặng 1" hoặc "Mua 3 tặng 1" cho cá nục, cá mòi sốt cà để dự phòng cho các bữa ăn nhanh. Sữa và hạt: Ưu tiên mua theo thùng (24 hoặc 48 hộp) để có mức giá tốt hơn so với mua lẻ từng lốc.

4. Tận dụng đặc quyền mua sắm trực tuyến

Mua sắm online không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn mang lại những lợi ích kinh tế trực tiếp. Một số mặt hàng như nước rửa tay, hạt nêm hoặc cà phê muối thường có chương trình "Mua 1 tặng 1" hoặc giảm giá sốc chỉ dành riêng cho khách hàng đặt qua ứng dụng. Ngoài ra, dịch vụ giao hàng tận nơi sẽ giúp bạn tránh được việc chen lấn tại siêu thị trong những ngày cao điểm khuyến mãi.

Lưu ý quan trọng khi săn sale

Mặc dù mức giá rất hấp dẫn, người tiêu dùng cần lưu ý kiểm tra kỹ hạn sử dụng của sản phẩm, đặc biệt là với các mặt hàng thực phẩm và sữa khi mua số lượng lớn. Bên cạnh đó, hãy lập danh sách những món đồ thực sự cần thiết trước khi chốt đơn để tránh việc mua sắm quá đà gây lãng phí.