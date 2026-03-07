Mẹo săn deal Bách hóa XANH: Mua 3 tặng 2 cháo tươi Cây Thị và SG Food chỉ trong 3 ngày Từ ngày 04/07 đến 06/07/2026, Bách hóa XANH triển khai Flash Sale mua 3 tặng 2 cho cháo tươi Cây Thị và SG Food, giúp tiết kiệm chi phí cho thực phẩm gia đình.

Từ ngày 04/07 đến 06/07/2026, hệ thống Bách hóa XANH triển khai chương trình Flash Sale đặc biệt dành cho các dòng sản phẩm cháo tươi và súp ăn liền. Khách hàng khi mua 3 sản phẩm cùng thương hiệu Cây Thị hoặc SG Food sẽ được tặng thêm 2 sản phẩm tương ứng, giúp tối ưu chi phí cho thực phẩm dặm và bữa ăn tiện lợi hàng ngày.

Chi tiết chương trình ưu đãi mua 3 tặng 2

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho hai thương hiệu cháo tươi phổ biến là Cây Thị và SG Food. Với cơ chế "mua 3 tặng 2", người tiêu dùng có thể sở hữu 5 gói cháo nhưng chỉ cần thanh toán giá trị của 3 gói. Đây là giải pháp kinh tế hiệu quả để dự trữ thực phẩm cho trẻ nhỏ hoặc chuẩn bị bữa sáng nhanh gọn cho cả gia đình.

Flash Sale mua 3 tặng 2 áp dụng cho cháo tươi Cây Thị và SG Food

Sản phẩm cháo tươi của Cây Thị và SG Food được ưa chuộng nhờ khả năng giữ trọn hương vị tự nhiên và hàm lượng dinh dưỡng thông qua công nghệ đóng gói hiện đại. Đợt ưu đãi này là cơ hội tốt để các gia đình mua sắm sản phẩm chất lượng với mức giá tiết kiệm đáng kể.

Cách thức tham gia và điều kiện áp dụng

Để nhận được ưu đãi Flash Sale, khách hàng cần lưu ý các quy định cụ thể về thời gian và hình thức mua hàng như sau:

Thời gian áp dụng: Chương trình chỉ diễn ra trong 3 ngày cuối tuần, bắt đầu từ 04/07/2026 đến hết ngày 06/07/2026.

Chương trình chỉ diễn ra trong 3 ngày cuối tuần, bắt đầu từ 04/07/2026 đến hết ngày 06/07/2026. Hình thức mua sắm: Áp dụng cho cả khách hàng mua trực tiếp tại hệ thống siêu thị Bách hóa XANH trên toàn quốc và khách hàng đặt hàng trực tuyến qua website hoặc ứng dụng (App) Bách hóa XANH.

Áp dụng cho cả khách hàng mua trực tiếp tại hệ thống siêu thị Bách hóa XANH trên toàn quốc và khách hàng đặt hàng trực tuyến qua website hoặc ứng dụng (App) Bách hóa XANH. Điều kiện quà tặng: Quà tặng khuyến mãi phải cùng thương hiệu với sản phẩm đã chọn mua. Cụ thể, khi mua 3 gói cháo Cây Thị, khách hàng sẽ nhận thêm 2 gói Cây Thị; tương tự đối với thương hiệu SG Food.

Do số lượng sản phẩm khuyến mãi có hạn, người tiêu dùng nên chủ động đặt hàng sớm hoặc ghé cửa hàng gần nhất để đảm bảo còn hàng. Việc chuẩn bị sẵn danh sách các vị cháo yêu thích sẽ giúp quá trình mua sắm diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn trong những ngày cao điểm Flash Sale.