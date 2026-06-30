Mẹo săn quà gia dụng khi mua Nutifood tại Bách hóa XANH với tỷ lệ trúng 100% Mua Nutifood tại Bách hóa XANH Phường Long Bình, TP.HCM từ 01/07/2026 để nhận quà 100% trúng thưởng. Cơ cấu giải gồm xe điện Scooter, máy hút bụi và nồi đa năng.

Từ ngày 01/07/2026, Bách hóa XANH phối hợp cùng Nutifood triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng tại khu vực Phường Long Bình, TP.HCM. Với mỗi hóa đơn mua sản phẩm dinh dưỡng từ Nutifood, khách hàng chắc chắn nhận được quà tặng thông qua hình thức thẻ cào may mắn.

Chương trình khuyến mãi Nutifood với tỷ lệ trúng thưởng 100% tại Bách hóa XANH.

Cách tham gia chương trình cào thẻ trúng quà Nutifood

Để đảm bảo nhận được quà tặng từ chương trình, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai phương thức mua sắm linh hoạt sau:

1. Mua trực tiếp tại điểm sự kiện

Khách hàng đến trực tiếp siêu thị Bách hóa XANH tại số 448 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Bình, TP.HCM. Sau khi chọn mua các sản phẩm Nutifood trong danh sách khuyến mãi, bạn sẽ được nhận thẻ cào và thực hiện cào thưởng ngay tại quầy.

2. Đặt hàng online và nhận quà tại siêu thị

Nếu không có thời gian mua sắm trực tiếp, khách hàng có thể đặt hàng qua website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH. Tuy nhiên, cần lưu ý các điều kiện sau:

Phạm vi áp dụng: Địa chỉ nhận hàng phải nằm trong bán kính tối đa 3,32 km tính từ siêu thị số 448 Nguyễn Văn Tăng.

Địa chỉ nhận hàng phải nằm trong bán kính tối đa 3,32 km tính từ siêu thị số 448 Nguyễn Văn Tăng. Cách thức nhận thưởng: Sau khi đơn hàng được giao thành công, khách hàng mang hóa đơn mua hàng đến trực tiếp điểm sự kiện tại số 448 Nguyễn Văn Tăng để tiến hành cào thẻ.

Cơ cấu giải thưởng và thời gian triển khai

Chương trình gây chú ý với cam kết 100% khách hàng có thẻ cào đều nhận được quà. Danh mục giải thưởng bao gồm nhiều thiết bị gia dụng thiết thực:

Giải đặc biệt: Xe Scooter điện gấp gọn với thiết kế hiện đại.

Xe Scooter điện gấp gọn với thiết kế hiện đại. Giải gia dụng: Máy hút bụi Deerma, nồi nấu đa năng dung tích 2.0L.

Máy hút bụi Deerma, nồi nấu đa năng dung tích 2.0L. Giải khuyến khích: Bộ hộp thực phẩm Hokkaido cao cấp.

Ngoài ra, tại điểm bán số 448 Nguyễn Văn Tăng, khách hàng còn được trải nghiệm dùng thử miễn phí các dòng sữa Nutifood trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Lịch trình săn quà cụ thể:

Khung giờ hoạt động: Từ 07h00 đến 20h00 hàng ngày.

Từ 07h00 đến 20h00 hàng ngày. Giai đoạn 1: Diễn ra liên tục từ ngày 01/07 đến hết ngày 05/07/2026.

Diễn ra liên tục từ ngày 01/07 đến hết ngày 05/07/2026. Giai đoạn 2: Áp dụng vào các ngày Thứ 6, Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, từ ngày 10/07 đến hết ngày 30/08/2026.

Vì số lượng quà tặng có hạn, người tiêu dùng nên sắp xếp thời gian tham gia sớm trong các khung giờ vàng để không bỏ lỡ những phần quà giá trị nhất.