Mẹo tích trữ lương thực tiết kiệm đến 360.000 đồng tại Bách hóa XANH Trong tháng 07/2026, người tiêu dùng có thể tối ưu chi phí sinh hoạt thông qua chương trình ưu đãi lớn tại Bách hóa XANH. Các mặt hàng thiết yếu như gạo ST25, thực phẩm đóng hộp và mì gói đều có mức giảm giá sâu.

Việc chuẩn bị sẵn nguồn lương thực thiết yếu trong gia đình không chỉ giúp chủ động trong sinh hoạt mà còn là cách quản lý tài chính thông minh. Từ ngày 01/07 đến 31/07/2026, hệ thống Bách hóa XANH triển khai chương trình ưu đãi lớn, tập trung vào các nhóm hàng thực phẩm khô và gạo đặc sản.

Các mặt hàng lương thực thiết yếu giảm giá sâu

Để tận dụng tối đa chương trình ưu đãi, khách hàng nên tập trung vào các nhóm sản phẩm có thời hạn bảo quản lâu và mức giảm giá tốt sau đây:

Gạo đặc sản ST25 (thương hiệu Mê Gạo): Khi mua combo 6 túi loại 5kg, giá giảm từ 1.170.000 đồng xuống còn 810.000 đồng, giúp tiết kiệm trực tiếp 360.000 đồng. Lưu ý, ưu đãi này chỉ áp dụng khi khách hàng đặt mua trực tuyến.

Khi mua combo 6 túi loại 5kg, giá giảm từ 1.170.000 đồng xuống còn 810.000 đồng, giúp tiết kiệm trực tiếp 360.000 đồng. Lưu ý, ưu đãi này chỉ áp dụng khi khách hàng đặt mua trực tuyến. Phở bò và Hủ tiếu sườn heo Vifon (90g): Thùng 20 gói có giá ưu đãi 219.000 đồng (giá gốc 349.000 đồng). Sản phẩm phù hợp cho bữa sáng nhanh gọn nhờ có sẵn gói thịt thật bên trong.

Thùng 20 gói có giá ưu đãi 219.000 đồng (giá gốc 349.000 đồng). Sản phẩm phù hợp cho bữa sáng nhanh gọn nhờ có sẵn gói thịt thật bên trong. Mì 3 Miền tôm sú chua cay (75g): Áp dụng chương trình mua 3 tặng 1, giúp giảm chi phí đáng kể cho dòng mì ăn liền phổ biến.

Áp dụng chương trình mua 3 tặng 1, giúp giảm chi phí đáng kể cho dòng mì ăn liền phổ biến. Cá hộp 3 Cô Gái (155g): Ưu đãi mua 3 tặng 1, tiết kiệm 21.500 đồng cho mỗi lượt mua. Đây là giải pháp dự trữ thực phẩm tiện lợi cho những ngày bận rộn hoặc ăn kèm bánh mì.

Ưu đãi mua 3 tặng 1, tiết kiệm 21.500 đồng cho mỗi lượt mua. Đây là giải pháp dự trữ thực phẩm tiện lợi cho những ngày bận rộn hoặc ăn kèm bánh mì. Rong biển rắc cơm Bibigo (30g): Combo 2 gói hiện chỉ còn 49.000 đồng so với giá gốc 74.000 đồng.

Cách thức mua hàng và thời gian áp dụng

Chương trình khuyến mãi được áp dụng xuyên suốt tháng 7 năm 2026 trên toàn hệ thống. Người tiêu dùng có thể lựa chọn hai phương thức mua sắm để nhận ưu đãi:

Đặt hàng trực tuyến: Thông qua website hoặc ứng dụng di động của Bách hóa XANH để được giao hàng tận nơi. Đây là cách duy nhất để nhận ưu đãi giảm giá sâu cho mặt hàng gạo ST25. Mua sắm trực tiếp: Khách hàng có thể đến các siêu thị Bách hóa XANH trên toàn quốc để chọn mua mì gói, cá hộp và các nhu yếu phẩm khác.

Khi tích trữ lương thực với số lượng lớn, người dùng nên kiểm tra kỹ hạn sử dụng và bảo quản thực phẩm ở nơi khô ráo để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho gia đình.