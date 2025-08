Trong 10 ngày tới, thời tiết miền Bắc có nhiều biến động, đầu tuần mưa lớn kèm nguy cơ dông, cuối tuần khả năng tái diễn nắng nóng trên diện rộng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hôm nay 4/8, Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) duy trì hình thái thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 39°C. Từ 5/8 nắng nóng dịu dần.

Ngày 4-5/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C. Nắng nóng ở các khu vực này khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4°C, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Từ chiều tối nay, miền Bắc hứng mưa to và dông. (Ảnh minh hoạ: Thành Vĩnh)

Sau những ngày nắng nóng đổ lửa, từ chiều tối 4/8 đến đêm 5/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ..

Từ chiều tối 4/8 đến đêm 5/8, các nơi khác ở Bắc Bộ mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm. Chiều tối và đêm 5/8, Thanh Hóa và Nghệ An có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Mưa sau những ngày nắng nóng có thể giúp giải nhiệt nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra dông mạnh đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ sáng 6/8 đến sáng 7/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa dao động 20-60mm, có nơi trên 100mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ mưa vừa, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Nguy cơ mưa cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Trong 24-48 giờ tới, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối 5/8 mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Nhận định thời tiết từ đêm 5/8 đến ngày 13/8, cơ quan khí tượng cho biết, sau những ngày mưa lớn, từ 8-10/8, Bắc Bộ khả năng tái diễn nắng nóng diện rộng. Từ chiều tối 10-13/8, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối và đêm 6/8 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Trong thời kỳ dự báo, các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trên biển, ngày và đêm 4/8, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và Bắc vịnh Bắc Bộ gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-3m, biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 4/8/2025

TP Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (trừ Lai Châu và Điện Biên). Chiều tối và đêm mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 27°C. Nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 39°C, Lai Châu-Điện Biên 30-33°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31°C. Nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Đông tỉnh Lâm Đồng ngày nắng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C, phía Đông Lâm Đồng 31-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

