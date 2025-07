Bộ Tài chính mới đây đã có dự thảo đề xuất sửa đổi một số nội dung của 10 Luật liên quan đến an ninh, trật tự

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự (sau đây gọi tắt là dự thảo Luật sửa đổi).

Dự thảo Luật sửa đổi đã đề xuất sửa đổi một số nội dung tại 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự. Cụ thể, dự thảo Tờ trình ban hành kèm theo dự thảo Luật sửa đổi tổng hợp một số nội dung được đề xuất sửa đổi tại dự thảo Luật sửa đổi như sau:

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Cảnh vệ 2007 liên quan đến Ban Đối ngoại Trung ương và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, chính quyền cấp quận (điểm d khoản 2, điểm đ khoản 3 Điều 10; khoản 3 Điều 12; khoản 3 Điều 12a) để phù hợp với kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 02 cấp.

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 liên quan đến Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thị trấn, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân thị trấn, Công an thị trấn (khoản 6 Điều 8; điểm đ khoản 1 Điều 14; khoản 1 Điều 29; khoản 3 Điều 22; khoản 1, khoản 2 Điều 33; khoản 2 Điều 34; khoản 5 Điều 51) để phù hợp với kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số nội dung nêu tại điểm a tiểu mục 2.2 mục 2 phần I Tờ trình này.

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 liên quan đến Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủy thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị hành chính cấp huyện, Công an thị trấn, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (điểm d khoản 2 Điều 9, khoản 1 Điều 19, khoản 2 Điều 20, điểm a khoản 2 Điều 28) để phù hợp với kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 02 cấp. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số nội dung nêu tại điểm b tiểu mục 2.2 mục 2 phần 1 Tờ trình này.

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Cư trú 2020 liên quan đến đơn vị hành chính cấp huyện ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, Công an thị trấn, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (khoản 2 Điều 2, khoản 4 Điều 2, điểm b khoản 2 Điều 4, khoản 3 Điều 30, điểm c khoản 1 Điều 31) để phù hợp với kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 02 cấp. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung nội dung nêu tại điểm c tiểu mục 2.2 mục 2 phần 1 dự thảo Tờ trình ban hành kèm theo dự thảo Luật sửa đổi.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Căn cước liên quan đến thị trấn, đơn vị hành chính cấp huyện, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (Điều 27; khoản 1, điểm a, điểm b khoản 4 Điều 30) để phù hợp với kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 02 cấp. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung nội dung nêu tại điểm d tiểu mục 2.2 mục 2 phần 1 Tờ trình này.

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 liên quan đến đơn vị hành chính cấp huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã, Hội đồng nhân dân cấp huyện tại nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp xã, Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện (khoản 2 Điều 2, khoản 4 Điều 5, khoản 3 Điều 11, khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14, khoản 3 Điều 30) để phù hợp với kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 02 cấp.

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đang quy định Bộ Giao thông vận tải thực hiện, “Bộ Giao thông vận tải" (điểm c, điểm d khoản 1 Điều 7; khoản 13 Điều 11; khoản 4 Điều 12; khoản 6 Điều 34; khoản 7 Điều 41; khoản 5 Điều 42; điểm d khoản 1 Điều 49; khoản 9 Điều 52; khoản 7 Điều 53; khoản 9 Điều 57; khoản 7 Điều 60; khoản 4, khoản 6, khoản 7 Điều 61; khoản 6, khoản 7 Điều 62; khoản 4 Điều 63; khoản 2, khoản 3 Điều 87) để phù hợp với việc chuyển nhiệm vụ này về Bộ Công an, kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số nội dung nêu tại điểm d tiểu mục 2.2 mục 2 phần 1 Tờ trình này.

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Đường bộ 2024 liên quan đên Bộ Giao thông vận tải, đường huyện, trung tâm hành chính của huyện, thị xã, cấp huyện; quy định Thanh tra đường bộ có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (khoản 6 Điều 2; điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 5; Điều 8; khoản 3 Điều 10; khoản 1 Điều 12; điểm a khoản 3 Điều 21; khoản 5 Điều 25; khoản 5 Điều 26; điểm a khoản 3 Điều 27; khoản 3 Điều 28; điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 30; điểm b khoản 3, khoản 7 Điều 32; khoản 8 Điều 35; khoản 1 Điều 37; điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 38; điểm a, điểm b khoản 1 Điều 39; điểm c, điểm d khoản 1, điểm a, điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 39; Điều 49; khoản 1, khoản 5 Điều 52; khoản 3 Điều 57; khoản 4 Điều 61; khoản 2, khoản 3 Điều 82; Điều 83; khoản 1 Điều 84) để phù hợp với với kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, chính nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ về Bộ Công an. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung nội dung nêu tại điểm e tiểu mục 2.2 mục 2 phần 1 dự thảo Tờ trình ban hành kèm theo dự thảo Luật sửa đổi.

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 liên quan đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan quân sự cấp huyện, cơ quan Công an cấp huyện (điểm b, điểm c khoản 2 Điều 31; Điều 62, Điều 63, Điều 65, Điều 67) để phù hợp với kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 02 cấp. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung nội dung nêu tại điểm g tiểu mục 2.2 mục 2 phần 1 dự thảo Tờ trình ban hành kèm theo dự thảo Luật sửa đổi.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ liên quan đến đơn vị hành chính cấp huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Công an cấp huyện (khoản 4 Điều 7; khoản 3, khoản 4 Điều 9; điểm c khoản 5 Điều 26; điểm c khoản 5 Điều 35; khoản 3 Điều 37) để phù hợp với kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 02 cấp.

Xem thêm dự thảo Luật sửa đổi.