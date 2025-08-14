Dự báo, tối và đêm nay (14/8), khu vực các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên do mưa lớn.

Trong 1 giờ qua (từ 18 giờ đến 19 giờ ngày 14/8), khu vực các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Ea Pal 82,4mm (Đắk Lắk); Quốc Oai-Đạ Tẻh 63,2mm, Mỹ Đức 56,2mm (Lâm Đồng),...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Ea Păl; Cư Prao, Cư Pui, Cư Yang, Ea Kar, Ea Kly, Ea Knốp, Ea Ly, Ea Ô, Ea Phê, Krông Á, Liên Sơn Lắk, M’Drắk, Tây Sơn (Đắk Lắk); Bắc Ruộng, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Đắk Mil, Di Linh, Đồng Kho, Hàm Liêm, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hòa Ninh, Hồng Sơn, Lương Sơn, Nam Thành, Nghị Đức, phường 1 Bảo Lộc, phường 2 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc, phường Bình Thuận, phường Hàm Thắng, phường Phan Thiết, phường Phú Thủy, phường Tiến Thành, Sơn Điền, Sông Lũy, Tánh Linh, Trường Xuân, Tuyên Quang (Lâm Đồng).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra.

Tàu thuyền hoạt động trên biển đề phòng gió giật cấp 8-9, biển động

Hiện tại, ở đặc khu Phú Quý có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; trạm Huyền Trân có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8-9.

Dự báo, đêm 14/8 và ngày 15/8, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông, vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2-3m.

Đêm 15/8 và ngày 16/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-3m, biển động. Vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông đến đông nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-3m, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.