Thời sự Nâng cao năng lực công an cấp xã trong giai đoạn mới Từ ngày 28/7 đến 15/8/2025, Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu cho lực lượng công an cấp xã nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, nghiệp vụ và đáp ứng yêu cầu công tác sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Đợt tập huấn diễn ra trong bối cảnh toàn lực lượng công an cấp xã trên địa bàn tỉnh vừa trải qua sáp nhập tổ chức từ ngày 1/7/2025, dẫn đến nhiều thay đổi về nhiệm vụ và phương thức hoạt động. Nội dung chương trình được xây dựng sát thực tế, tập trung vào kỹ năng nắm địa bàn, xử lý tin báo tố giác tội phạm, phòng chống tội phạm, an ninh mạng, an ninh quốc gia, quản lý hành chính, PCCC & CNCH, và công tác chính sách cán bộ.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Chương trình tập huấn được tổ chức nghiêm túc tại 3 địa điểm chính: Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ tại phường Lang Biang - Đà Lạt, phường Nam Gia Nghĩa và phường Phú Thủy. Đối tượng tham gia bao gồm lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã, công an đồn và các khu vực đặc khu.

Quang cảnh lớp tập huấn

Đây là bước chuẩn hóa cần thiết nhằm bảo đảm lực lượng công an cấp xã vận hành hiệu quả, thống nhất, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.