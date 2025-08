Nắng nóng sắp quay trở lại miền Bắc, kéo dài khoảng 4 ngày

Dự báo, sau đợt mưa lớn, miền Bắc (trừ Lai Châu, Điện Biên) sẽ tái diễn nắng nóng diện rộng kéo dài khoảng 4 ngày với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36°C.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 6/8, ngày 7/8/2025

Chiều tối và đêm 6/8, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Từ chiều tối 6/8 đến sáng 7/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ. Từ chiều 7/8, mưa lớn ở khu vực này giảm dần.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo, nắng nóng sắp tái diễn ở miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Ngược lại với những cơn mưa giải nhiệt ở phía Bắc, dọc dải đất từ Nghệ An đến Đà Nẵng, cũng như vùng phía Đông của Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hoà, nắng nóng vẫn đang bủa vây khắc nghiệt. Trong hai ngày 7-8/8, các tỉnh Nghệ An đến Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 38°C. Dự báo, nắng nóng ở các địa phương này kéo dài đến khoảng 12/8.

Tại Bắc Bộ, sau đợt mưa lớn, khu vực này sẽ quay lại chuỗi ngày nắng nóng từ 8/8. Trừ hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, các địa phương còn lại đều có khả năng ghi nhận mức nhiệt cao từ 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Dù dự báo, cường độ nắng nóng không gay gắt như đợt nắng nóng đầu tháng 8, nhưng việc nhiệt độ tăng cao trở lại sau mưa vẫn tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe. Nắng nóng được nhận định sẽ kéo dài đến khoảng 10-11/8.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 6/8, ngày 7/8/2025

TP Hà Nội đêm và sáng có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37°C, có nơi trên 37°C, phía Nam 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Đọc thêm Chuyên gia khí tượng chỉ rõ nguyên nhân gây nắng nóng gay gắt Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Bắc mưa nắng đan xen, đề phòng dông lốc, sấm sét Người Hà Nội quay quắt mưu sinh giữa trời nắng đổ lửa gần 40ºC Chuyên gia: Nắng nóng hiếm gặp, 20 trạm vượt kỷ lục nhiệt độ trong tháng 8