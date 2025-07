Nghệ An: Lũ dồn dập đổ về, nhiều địa phương khẩn trương ứng phó

Chiều 22-7, lũ dồn dập đổ về các xã Mường Xén, Nhôn Mai, Mường Quàng (Nghệ An), nhiều khu dân cư bị ngập, chính quyền địa phương và các lực lượng khẩn trương ứng phó.

Vào lúc 17 giờ 50 phút, trao đổi với chúng tôi đồng chí Lô Đình Tụ, Chủ tịch UBND xã Mường Xén cho biết nước từ thượng nguồn sông Nậm Mộ bất ngờ đổ về lưu lượng lớn khiến một số địa bàn trung tâm xã bị ngập. Một số tuyến đường giao thông huyết mạch ngập sâu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Những hộ dân sống hai bên bờ sông Nậm Mộ bị ngập không kịp trở tay, chính quyền địa phương, lực lượng quân sự, công an đang khẩn trương triển khai lực lượng đảm bảo an toàn cho nhân dân. Trong đó, tập trung xuống các địa bàn sơ tán người dân, di dời tài sản lên các khu vực cao hơn.

Cầu treo tại Mường Quàng bị lũ cuốn sập.

Lũ lụt nghiêm trọng trên địa bàn xã Mường Xén.

Theo đại diện chính quyền địa phương chia sẻ, nguyên nhân nước lũ đổ về nhanh do ở Lào (đầu nguồn sông Nậm Mộ) cũng có mưa to. Thêm đó, Thủy điện Nậm Mộ xả lũ khiến lòng sông không thoát kịp nên nước dâng cao. “Chúng tôi đang huy động tối đa lực lượng đảm bảo an toàn cho nhân dân, giảm thiệt hại về tài sản cho bà con”, đồng chí Nguyễn Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén trao đổi nhanh.

Trên địa bàn xã Nhôn Mai, từ 16 giờ cùng ngày, nước trên thượng nguồn các Khe Hỷ, Khe Bén đổ về với lưu lượng rất lớn. Các khu dân cư hai bên các con khe đang trở nên rất nguy hiểm, chính quyền địa phương đang huy động tối đa lực lượng để giúp dân. Đồng chí Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai cho biết: “Xã đang huy động hết lực lượng để giúp dân, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Lũ về Mường Xén.

Theo người dân địa phương chia sẻ, lần đầu tiên, họ thấy lũ lớn đến như vậy. Do lũ lớn, sạt lở đất chia cắt, lực lượng của chính quyền địa phương, các đơn vị cũng gặp nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ. Trên địa bàn xã Mường Quàng, lũ lớn cũng đổ về khiến nhiều khu dân cư ngập sâu, các lực lượng đang chạy đua để giúp dân. Cầu treo tại bản Quạnh, xã Mường Quàng vừa bị lũ cuốn đứt.

Video lũ cuồn cuộn tại Nhôn Mai.

