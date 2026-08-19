Ngược dòng thắng Sabah FA, Hapoel Beer Sheva giành vé đi tiếp, đối thủ chính thức bị loại Ngược dòng đánh bại Sabah FA với tỷ số 2-1 trên sân Rapid-Giulesti Stadium, Bucharest tại vòng Play-offs UEFA Champions League, Hapoel Beer Sheva chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi Sabah FA ngậm ngùi nhận thất bại và bị loại.

Hapoel Beer Sheva 2 - 1 Sabah FA Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hapoel Beer Sheva tiếp đón Sabah FA.

6' V. Simic mở tỷ số sớm cho Sabah FA Ngay phút 6, Sabah FA đã vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của V. Simic từ đường kiến tạo của T. Puchacz . Bàn thắng sớm giúp đội khách có khởi đầu thuận lợi với tỷ số 0-1 trong trận đấu thuộc vòng play-off UEFA Champions League trên sân Superbet Arena - Giulesti.

13' Sabah FA dẫn bàn, Hapoel Beer Sheva dâng cao Sau 13 phút thi đấu, Hapoel Beer Sheva chủ động nắm quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 61% - 39% nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, Sabah FA mới là đội hiệu quả hơn khi đang tạm dẫn 0 - 1 và chỉ số dứt điểm trúng đích hiện tại là 0 - 1.

25' Hapoel Beer Sheva bế tắc dù cầm bóng vượt trội Chạm mốc 25 phút, Hapoel Beer Sheva nỗ lực dâng cao đội hình với tỷ lệ cầm bóng 65% - 35% nhưng chưa thể gỡ hòa sau khi bị Sabah FA dẫn 0-1. Sự chủ động của đội chủ nhà vẫn chưa đem lại hiệu quả rõ rệt khi số cú dứt điểm dừng ở mức 1-1, với chỉ số trúng đích 0-1 nghiêng về đại diện Azerbaijan.

37' Hapoel Beer Sheva bế tắc dù cầm bóng vượt trội Trận đấu trôi về phút 37, Hapoel Beer Sheva dù kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 65% - 35% nhưng vẫn chưa thể tìm thấy đường vào khung thành Sabah FA. Ngược lại, đội khách chơi đầy hiệu quả khi vươn lên dẫn 0 - 1, dù tổng số cú dứt điểm là 1 - 1 (trúng đích 0 - 1 ).

43' J. East gỡ hòa 1-1 cho Hapoel Beer Sheva Phút 43, J. East đã tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hapoel Beer Sheva. Bàn gỡ quan trọng ngay trước khi hiệp một khép lại giúp đội chủ nhà đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi bị Sabah FA dẫn trước từ phút 6.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Hapoel Beer Sheva ép sân nhưng Sabah FA giữ thế cân bằng Bước sang phút 50, Hapoel Beer Sheva duy trì sức ép lớn khi nắm 68% - 32% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội về số lần dứt điểm 7 - 3 . Dù chịu lép vế, Sabah FA vẫn tỏ ra đầy hiệu quả với 2 - 3 pha dứt điểm trúng đích để tiếp tục cầm chân đội chủ nhà với tỷ số 1-1.

56' Sabah FA tung O. Mbina vào sân làm mới hàng công Phút 56, Sabah FA quyết định điều chỉnh nhân sự khi O. Mbina được tung vào sân thay thế X. Severina . Ban huấn luyện đội khách hy vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ giúp tuyến trên thi đấu khởi sắc hơn trong bối cảnh tỷ số đang giằng co 1-1.

62' Hapoel Beer Sheva ép sân nhưng chưa thể vượt lên Bước sang phút 62, Hapoel Beer Sheva kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ giữ bóng 67% - 33% cùng 7 - 3 lần dứt điểm. Dù vậy, Sabah FA mới là đội chắt chiu hơn khi sở hữu 2 - 3 lần dứt điểm trúng đích, duy trì tỷ số hòa 1 - 1 cân bằng.

66' Hapoel Beer Sheva tung A. C. Ganah vào sân ở phút 66 Ở phút 66, Hapoel Beer Sheva quyết định có sự thay đổi nhân sự khi A. C. Ganah được tung vào sân thay thế cho Z. Ahmed . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 và đội chủ nhà kiểm soát tới 68% thời lượng bóng, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức ép tìm kiếm bàn thắng vươn lên.

71' Hapoel Beer Sheva tung M. Abu Rumi vào sân Phút 71, Hapoel Beer Sheva thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Abu Rumi được tung vào sân thay thế J. East. Dù áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng 68%-32%, đội chủ nhà vẫn đang bị Sabah FA cầm hòa 1-1 và rất cần làn gió mới trên hàng công để khai thông thế bế tắc.

74' Sabah FA điều chỉnh nhân sự: C. Nwachukwu vào sân Phút 74, Sabah FA quyết định có sự thay đổi người khi C. Nwachukwu được tung vào sân để thế chỗ A. Isayev . Khi tỷ số đang là 1-1, sự xuất hiện của C. Nwachukwu được kỳ vọng sẽ gia tăng sức sống cho hàng công của Sabah FA trong những phút cuối trận.

74' Hapoel Beer Sheva gia tăng áp lực tìm bàn thắng Bước sang phút 74, Hapoel Beer Sheva vẫn hoàn toàn chủ động về thế trận khi kiểm soát bóng 68% - 32% và vượt trội về tổng số cú dứt điểm 10 - 5 . Mặc dù vậy, Sabah FA tỏ ra rất nguy hiểm trong các đợt phản công với số lần dứt điểm trúng đích nhỉnh hơn ( 2 - 4 ).

76' Miguel Vitor nhận thẻ vàng ở phút 76 Phút 76, Miguel Vitor của Hapoel Beer Sheva phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân đối phương. Trong thế trận giằng co với tỷ số 1-1, pha can thiệp quyết liệt này buộc anh phải thi đấu thận trọng hơn trong thời gian còn lại của trận đấu.

77' I. Rotman nhận thẻ vàng ở phút 77 Phút 77, cầu thủ I. Rotman bên phía Hapoel Beer Sheva phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây là chiếc thẻ phạt thứ hai liên tiếp của đại diện Israel chỉ trong vòng hai phút, trong bối cảnh trận đấu vẫn đang có tỷ số hòa 1-1 dù họ áp đảo với 69% thời lượng kiểm soát bóng.

79' I. Zlatanovic tỏa sáng, Hapoel Beer Sheva vươn lên dẫn 2-1 Phút 79, I. Zlatanovic ghi bàn thắng quan trọng giúp Hapoel Beer Sheva vượt lên dẫn 2-1 trước Sabah FA. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực ép sân của họ khi sở hữu tới 69% thời lượng kiểm soát bóng.

84' A. C. Ganah nhận thẻ phạt ở phút 84 Phút 84, A. C. Ganah bên phía Hapoel Beer Sheva phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu đang diễn ra đầy căng thẳng trong những phút cuối khi đại diện Israel nỗ lực bảo vệ tỷ số 2-1.

85' Y. Malede vào sân, Hapoel Beer Sheva làm mới hàng công Phút 85, Hapoel Beer Sheva thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Y. Malede được tung vào sân thay thế cho I. Zlatanovic . Trong thế đang dẫn 2-1, việc bổ sung cầu thủ có thể lực sung sức sẽ giúp đại diện Israel tăng cường sức ép và bảo toàn lợi thế ở những phút cuối trận.

85' Hapoel Beer Sheva điều chỉnh nhân sự ở phút 85 Phút 85, Hapoel Beer Sheva thực hiện sự thay đổi người khi H. Kanaan được tung vào sân thay thế cho N. Yehoshua. Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn 2-1, đây là bước đi nhằm duy trì sự chủ động và nguồn thể lực tươi mới cho những phút thi đấu cuối trận.

86' Hapoel Beer Sheva áp đảo kiểm soát bóng ở phút 86 Bước sang phút 86, Hapoel Beer Sheva vẫn đang duy trì lợi thế dẫn 2-1 cùng tỷ lệ cầm bóng vượt trội 69% - 31%. Dù đội chủ nhà hoàn toàn lấn lướt khi tạo ra 14 - 6 cú dứt điểm, Sabah FA vẫn cho thấy sự hiểm hóc trong phản công với số lần sút trúng đích cân bằng 5 - 5.

89' Sabah FA thay người ở phút 89 Phút 89, Sabah FA thực hiện sự thay đổi nhân sự khi E. A. Santos Junior được tung vào sân thay cho S. Solvet . Trong thế bị Hapoel Beer Sheva dẫn 2-1 ở những phút cuối trận, đội khách đang nỗ lực làm tất cả để tìm kiếm bàn gỡ.

KT Kết thúc: Hapoel Beer Sheva 2-1 Sabah FA Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:51 20/08/2026

Đội hình chính thức Hapoel Beer Sheva Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ran Kozuch Sabah FA Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Valdas Dambrauskas 1 Ofir Marciano 2 Guy Mizrahi 4 Miguel Vítor 12 Itay Rotman 5 Pedro Amador 28 Niv Yehoshua 25 Lucas Ventura 7 Eliel Peretz 20 Javon East 66 Igor Zlatanović 9 Zahi Ahmed 92 Stas Pokatilov 80 Akim Zedadka 3 Steve Solvet 5 Rahman Dashdamirov 27 Tymoteusz Puchacz 7 Umarali Rakhmonaliev 13 Ivan Lepinjica 34 Xander Severina 10 Aleksey Isayev 21 Veljko Simić 20 Joy Lance Mickels Dự bị Hapoel Beer Sheva 34 Marco Wolff 3 Matan Baltaxa 44 Djibril Diop 13 Ofir Davidzada 27 Yoni Stoyanov 23 Itay Hazut 18 Roy Levy 8 Hamode Kanaan 45 Mohamad Abu Rumi Sabah FA 1 Amin Ramazanov 94 Ravan Mirzammadov 4 Aden McCarthy 17 Tellur Mutallimov 33 Júnior Almeida 6 Abdulakh Khaybulaev 8 Christian Nwachukwu 11 Kaheem Parris 16 Rauf Rustamli Cập nhật đội hình lúc 01:31 20/08/2026

Hapoel Beer Sheva Thống kê Sabah FA 68% Kiểm soát bóng 32% 15 Dứt điểm 8 5 Trúng đích 5 2 Phạt góc 2 11 Phạm lỗi 6 3 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Veljko Simić Sabah FA 1 bàn Javon East Hapoel Beer Sheva 1 bàn Igor Zlatanović Hapoel Beer Sheva 1 bàn Eliel Peretz Hapoel Beer Sheva 1 kiến tạo · điểm 8.2 Tymoteusz Puchacz Sabah FA 1 kiến tạo · điểm 7.5 Stas Pokatilov Sabah FA Điểm 7.2

Trận đọ sức giữa Hapoel Beer Sheva và Sabah FA trong khuôn khổ vòng loại trực tiếp UEFA Champions League sẽ diễn ra vào lúc 02:00 ngày 20/08/2026 trên sân vận động Superbet Arena - Giulesti. Đây là cuộc chạm trán mang tính chất quyết định khi cả hai đội bóng phải dốc toàn lực cho mục tiêu đi tiếp tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Cuộc chiến một mất một còn ở thể thức loại trực tiếp

Khác với vòng bảng có cơ hội tích lũy điểm số, cuộc chạm trán này diễn ra theo thể thức loại trực tiếp khốc liệt. Đội chiến thắng sẽ giành tấm vé bước tiếp vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ chính thức dừng cuộc chơi mà không có cơ hội sửa sai.

Chính tính chất cạnh tranh gắt gao này buộc cả Hapoel Beer Sheva lẫn Sabah FA phải nhập cuộc với sự cẩn trọng tối đa. Mỗi sai lầm nhỏ trên sân Superbet Arena - Giulesti đều có thể trả giá bằng cả chiến dịch châu Âu của mùa giải.

Phong độ thi đấu của hai đội

Nhìn vào phong độ thi đấu gần đây, Hapoel Beer Sheva vừa phải nhận một trận thua ở trận đấu gần nhất, ngắt đứt chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó. Mặc dù vừa vấp ngã, tập thể này vẫn cho thấy khả năng duy trì nhịp độ chơi bóng khá tốt khi giành chiến thắng ở 3 trong 4 trận vừa qua. Việc nhanh chóng xóc lại tinh thần sẽ là chìa khóa then chốt để họ hướng tới kết quả thuận lợi.

Ở chiều ngược lại, Sabah FA đang thể hiện phong độ đầy ấn tượng với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, chỉ chịu dừng bước ở 1 trận đấu. Đội khách bước vào trận đấu này với tâm lý vô cùng tự tin cùng chuỗi phong độ ổn định, sẵn sàng tạo nên thử thách lớn cho đối thủ.

Nhận định cục diện và điểm nhấn chiến thuật

Bước vào trận đấu trên sân Superbet Arena - Giulesti, Hapoel Beer Sheva cần sớm tìm lại sự chắt chiu trong các tình huống quyết định để bù đắp cho thất bại mới đây. Sự chủ động trong kiểm soát thế trận và khả năng tận dụng thời cơ sẽ quyết định sự thành bại của họ.

Trong khi đó, Sabah FA sở hữu sự hưng phấn từ chuỗi thành tích ấn tượng gần đây. Với tâm lý thoải mái cùng hiệu suất thắng cao, đội khách nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm gây áp lực ngay từ những phút đầu. Một thế trận giằng co và căng thẳng là điều đã được dự báo trước trong suốt 90 phút thi đấu.

Hapoel Beer Sheva 5 trận gần nhất B T T T B 4 Trận 3-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới Sabah FA 5 trận gần nhất T T B T T 6 Trận 5-0-1 T-H-B 12 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới

Tình hình lực lượng Hapoel Beer Sheva ✚ D. Biton (Heart Problems) ✚ Joao Victor (Muscle Injury) ✚ D. Biton (Heart Problems) ✚ Joao Victor (Muscle Injury) Sabah FA ✚ K. Aliyev (Tendon Injury) ✚ K. Aliyev (Tendon Injury)