Nhận định Abha vs Al-Hazm: đội hình dự kiến Nhận định trận đấu giữa Abha và Al-Hazm lúc 23h15 ngày 13/8/2026 tại giải Saudi Pro League. Đánh giá phong độ, lịch sử đối đầu cùng cục diện bảng xếp hạng.

Bối cảnh trận đấu tại Saudi Pro League

Cuộc so tài giữa Abha và Al-Hazm diễn ra lúc 23h15 ngày 13/08/2026 trên sân vận động Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Saudi Arabia (Saudi Pro League). Đây là thời điểm cả hai câu lạc bộ đều bước vào trận đấu với mục tiêu giành trọn điểm số để tạo ưu thế khởi đầu.

Lịch sử đối đầu và phong độ hiện tại

Xét về thành tích đối đầu trực tiếp, Al-Hazm đang giữ lợi thế nhỉnh hơn đôi chút so với đối thủ. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Al-Hazm đã giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và để thua 1 trận trước Abha. Sự chênh lệch không quá lớn này báo hiệu một cuộc cạnh tranh đầy tính giằng co.

Trên bảng xếp hạng Saudi Pro League, Abha hiện tạm xếp ở vị trí thứ 5 nhưng chưa có điểm số nào (0 điểm). Trong khi đó, Al-Hazm đứng ở vị trí thứ 7 và cũng sở hữu 0 điểm. Việc hai đội đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng phản ánh thế trận tương đối cân bằng về mặt điểm số trước giờ bóng lăn.

Đánh giá cục diện và nhận định trận đấu

Được thi đấu trên sân nhà Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium là yếu tố tinh thần quan trọng đối với Abha. Mặc dù lép vế hơn ở chỉ số đối đầu khi chỉ có 1 chiến thắng trong 5 lần đụng độ Al-Hazm gần nhất, Abha vẫn có điểm tựa sân nhà để chủ động tiếp cận trận đấu.

Ở chiều ngược lại, việc từng thắng 2 và hòa 2 trong 5 trận đối đầu gần đây mang lại niềm tin lớn cho Al-Hazm trong chuyến làm khách này. Với việc cả hai đội cùng chưa tích lũy được điểm số trên bảng xếp hạng, màn so tài sắp tới hứa hẹn sẽ diễn ra thận trọng khi cả hai bên đều muốn tích lũy kết quả có lợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Abha · 1 thắng 2 hòa Al-Hazm · 2 thắng Abha 1 - 1 Al-Hazm Hòa Al-Hazm 4 - 1 Abha AL- Al-Hazm 2 - 1 Abha AL- Abha 1 - 1 Al-Hazm Hòa Abha 2 - 1 Al-Hazm ABH

Abha 5 trận gần nhất H B B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Al-Hazm 5 trận gần nhất T B H B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 0 0 0 0 0 0 2 Al-Ettifaq 0 0 0 0 0 0 3 Al-Ittihad FC 0 0 0 0 0 0 4 Al Shabab 0 0 0 0 0 0 5 Abha 0 0 0 0 0 0 6 Al-Ahli Jeddah 0 0 0 0 0 0 7 Al-Hazm 0 0 0 0 0 0 8 Al-Nassr 0 0 0 0 0 0 …