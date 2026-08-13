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    Nhận định Abha vs Al-Hazm: đội hình dự kiến

    Đại Ngàn13/08/2026 18:32

    Nhận định trận đấu giữa Abha và Al-Hazm lúc 23h15 ngày 13/8/2026 tại giải Saudi Pro League. Đánh giá phong độ, lịch sử đối đầu cùng cục diện bảng xếp hạng.

    Bối cảnh trận đấu tại Saudi Pro League

    Cuộc so tài giữa Abha và Al-Hazm diễn ra lúc 23h15 ngày 13/08/2026 trên sân vận động Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Saudi Arabia (Saudi Pro League). Đây là thời điểm cả hai câu lạc bộ đều bước vào trận đấu với mục tiêu giành trọn điểm số để tạo ưu thế khởi đầu.

    Lịch sử đối đầu và phong độ hiện tại

    Xét về thành tích đối đầu trực tiếp, Al-Hazm đang giữ lợi thế nhỉnh hơn đôi chút so với đối thủ. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Al-Hazm đã giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và để thua 1 trận trước Abha. Sự chênh lệch không quá lớn này báo hiệu một cuộc cạnh tranh đầy tính giằng co.

    Trên bảng xếp hạng Saudi Pro League, Abha hiện tạm xếp ở vị trí thứ 5 nhưng chưa có điểm số nào (0 điểm). Trong khi đó, Al-Hazm đứng ở vị trí thứ 7 và cũng sở hữu 0 điểm. Việc hai đội đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng phản ánh thế trận tương đối cân bằng về mặt điểm số trước giờ bóng lăn.

    Đánh giá cục diện và nhận định trận đấu

    Được thi đấu trên sân nhà Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium là yếu tố tinh thần quan trọng đối với Abha. Mặc dù lép vế hơn ở chỉ số đối đầu khi chỉ có 1 chiến thắng trong 5 lần đụng độ Al-Hazm gần nhất, Abha vẫn có điểm tựa sân nhà để chủ động tiếp cận trận đấu.

    Ở chiều ngược lại, việc từng thắng 2 và hòa 2 trong 5 trận đối đầu gần đây mang lại niềm tin lớn cho Al-Hazm trong chuyến làm khách này. Với việc cả hai đội cùng chưa tích lũy được điểm số trên bảng xếp hạng, màn so tài sắp tới hứa hẹn sẽ diễn ra thận trọng khi cả hai bên đều muốn tích lũy kết quả có lợi.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Abha · 1 thắng2 hòaAl-Hazm · 2 thắng
    05/03/2025
    Abha
    1 - 1
    Al-Hazm
    Hòa
    23/10/2024
    Al-Hazm
    4 - 1
    Abha
    AL-
    28/05/2024
    Al-Hazm
    2 - 1
    Abha
    AL-
    14/12/2023
    Abha
    1 - 1
    Al-Hazm
    Hòa
    11/02/2022
    Abha
    2 - 1
    Al-Hazm
    ABH
    Abha
    5 trận gần nhất
    HBBBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Al-Hazm
    5 trận gần nhất
    TBHBH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Al-Hilal Saudi FC000000
    2Al-Ettifaq000000
    3Al-Ittihad FC000000
    4Al Shabab000000
    5Abha000000
    6Al-Ahli Jeddah000000
    7Al-Hazm000000
    8Al-Nassr000000

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Nhận định Abha vs Al-Hazm: đội hình dự kiến
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