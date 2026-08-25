Nhận định Abha vs Al Khaleej Saihat: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Al Khaleej Saihat đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn đối đầu Abha lúc 23h05 ngày 25/08 trên sân vận động Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium.

Cuộc đối đầu giữa Abha và Al Khaleej Saihat diễn ra vào lúc 23h05 ngày 25/08/2026 trên sân vận động Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium đang thu hút sự chú ý. Al Khaleej Saihat bước vào trận đấu này với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi đội chủ nhà Abha nỗ lực tìm kiếm những điểm số đầu tiên để thay đổi cục diện hiện tại.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Al Khaleej Saihat hiện đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 2 điểm. Thành tích trong hai trận đấu gần nhất của đội khách là hai kết quả hòa liên tiếp. Dù chưa có được chiến thắng bùng nổ, sự ổn định tương đối này giúp họ tiếp tục duy trì khoảng cách và nuôi hy vọng áp sát nhóm trên.

Ở chiều ngược lại, Abha đang trải qua khởi đầu khó khăn khi xếp ở vị trí thứ 17 và chưa có điểm số nào. Phong độ gần đây của đội chủ nhà không mấy khả quan khi họ phải nhận thất bại ở cả hai trận gần nhất. Được chơi trên sân nhà Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng để Abha cải thiện lối chơi.

Thống kê lịch sử đối đầu

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, Al Khaleej Saihat đang nắm giữ đôi chút lợi thế. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Al Khaleej Saihat giành được 3 chiến thắng, trong khi Abha có 2 lần ca khúc khải hoàn và hai bên chưa từng chia điểm trong chuỗi trận này.

Sự cân bằng tương đối trong quá khứ cho thấy các cuộc đọ sức giữa hai câu lạc bộ luôn diễn ra quyết liệt và không có kết quả hòa xuất hiện trong những lần gặp nhau gần đây.

Đánh giá cục diện trận đấu

Dựa trên tương quan phong độ và thứ hạng hiện tại, Al Khaleej Saihat bước vào chuyến làm khách với tâm thế tự tin hơn nhờ chuỗi trận bất bại và ưu thế đối đầu nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Abha với quyết tâm giải tỏa áp lực điểm số hứa hẹn sẽ tạo nên một thế trận chặt chẽ và không dễ bị khuất phục trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Abha · 2 thắng 0 hòa Al Khaleej Saihat · 3 thắng Abha 2 - 1 Al Khaleej Saihat ABH Abha 1 - 2 Al Khaleej Saihat AKS Al Khaleej Saihat 3 - 1 Abha AKS Al Khaleej Saihat 3 - 1 Abha AKS Abha 2 - 0 Al Khaleej Saihat ABH

Abha 5 trận gần nhất B H B H B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 6 Thủng lưới Al Khaleej Saihat 5 trận gần nhất H B H H B 2 Trận 0-2-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Ittihad FC 3 2 1 0 +2 7 T T H 2 Al-Nassr 2 2 0 0 +7 6 T T 3 Al-Hilal Saudi FC 2 2 0 0 +5 6 T T … 10 Al-Hazm 3 1 0 2 -1 3 B B T 11 Al Khaleej Saihat 2 0 2 0 0 2 H H 12 Al Taawon 2 0 1 1 -1 1 B H … 16 Al-Fateh 2 0 0 2 -4 0 B B 17 Abha 2 0 0 2 -5 0 B B 18 Al Riyadh 2 0 0 2 -6 0 B B