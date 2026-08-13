Nhận định Al Diriyah vs Al-Ahli Jeddah: đội hình dự kiến Cuộc đối đầu giữa Al Diriyah và Al-Ahli Jeddah thuộc giải Saudi Pro League diễn ra lúc 01h00 ngày 14/08/2026 trên sân vận động Prince Turki bin Abdul Aziz.

Bối cảnh trận đấu tại Saudi Pro League

Màn đọ sức giữa Al Diriyah và Al-Ahli Jeddah tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia (Saudi Pro League) hứa hẹn mang đến những diễn biến đáng chú ý khi hai đội chạm trán lúc 01h00 ngày 14/08/2026. Trận đấu này được tổ chức trên sân vận động Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium.

Tình hình bảng xếp hạng hiện tại

Bước vào cuộc đối đầu này, hai đội bóng đang đứng ở những vị trí khác nhau trên bảng xếp hạng Saudi Pro League. Đội khách Al-Ahli Jeddah hiện đang xếp ở vị trí thứ 6 với 0 điểm. Trong khi đó, chủ nhà Al Diriyah đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và cũng đang ghi nhận 0 điểm.

Đánh giá bối cảnh thi đấu

Bên cạnh yếu tố điểm số, điểm tựa sân nhà Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium sẽ là điểm tựa quan trọng đối với Al Diriyah khi đối đầu với đối thủ đang nằm ở nửa trên bảng xếp hạng như Al-Ahli Jeddah. Cả hai đội đều đang hướng đến một kết quả khả quan trong cuộc chạm trán này.

Al Diriyah 5 trận gần nhất T T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Al-Ahli Jeddah 5 trận gần nhất H B B H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 0 0 0 0 0 0 2 Al-Ettifaq 0 0 0 0 0 0 3 Al-Ittihad FC 0 0 0 0 0 0 … 5 Abha 0 0 0 0 0 0 6 Al-Ahli Jeddah 0 0 0 0 0 0 7 Al-Hazm 0 0 0 0 0 0 … 15 NEOM 0 0 0 0 0 0 16 Al Diriyah 0 0 0 0 0 0 17 Al-Fayha 0 0 0 0 0 0 …