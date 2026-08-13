Nhận định Al Shabab vs Al-Qadisiyah FC: đội hình dự kiến Trận đại chiến giữa Al Shabab và Al-Qadisiyah FC tại Saudi Pro League hứa hẹn vô cùng kịch tính khi lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng nhẹ về đội khách.

Trận đấu giữa Al Shabab và Al-Qadisiyah FC trong khuôn khổ giải Saudi Pro League sẽ diễn ra vào lúc 01:00 ngày 14/08/2026 trên sân vận động Al-Shabab Club Stadium. Màn so tài này hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến căng thẳng khi cả hai đội đều hướng tới một kết quả thuận lợi ở giai đoạn hiện tại.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Bước vào cuộc đối đầu này, Al Shabab đang tạm đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Saudi Pro League với 0 điểm. Ở bên kia chiến tuyến, Al-Qadisiyah FC đang giữ vị trí thứ 10 và cũng sở hữu 0 điểm.

Dù điểm số hiện tại của cả hai câu lạc bộ chưa có sự khác biệt, vị trí trên bảng xếp hạng vẫn tạo ra tâm lý nhất định trước giờ bóng lăn. Việc được thi đấu trên sân nhà Al-Shabab Club Stadium sẽ là điểm tựa quan trọng để Al Shabab triển khai lối chơi của mình.

Tương quan lực lượng và thành tích đối đầu

Nhìn vào lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Al-Qadisiyah FC đang là đội nắm lợi thế về mặt thành tích. Cụ thể, Al Shabab giành được 1 trận thắng, chia điểm trong 2 trận hòa và chấp nhận thất bại ở 2 trận đấu.

Thống kê này cho thấy Al-Qadisiyah FC luôn là một đối thủ đầy duyên nợ và không dễ bị khuất phục trước Al Shabab. Cán cân đối đầu nhỉnh hơn giúp đội khách có thêm sự tự tin khi phải hành quân tới thánh địa của đối phương.

Nhận định cục diện trận đấu

Cuộc chạm trán tại sân Al-Shabab Club Stadium dự kiến sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ. Với lợi thế sân nhà, Al Shabab chắc chắn muốn kiểm soát cuộc chơi để tìm kiếm kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, sự kỵ rơ trong 5 lần đối đầu gần đây của Al-Qadisiyah FC là thách thức lớn mà đội chủ nhà cần phải giải quyết nếu muốn giữ lại lợi thế.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Shabab · 1 thắng 2 hòa Al-Qadisiyah FC · 2 thắng Al-Qadisiyah FC 2 - 2 Al Shabab Hòa Al Shabab 2 - 3 Al-Qadisiyah FC AF Al Shabab 2 - 3 Al-Qadisiyah FC AF Al-Qadisiyah FC 0 - 1 Al Shabab AS Al Shabab 1 - 1 Al-Qadisiyah FC Hòa

Al Shabab 5 trận gần nhất T T T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Al-Qadisiyah FC 5 trận gần nhất B H T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 0 0 0 0 0 0 2 Al-Ettifaq 0 0 0 0 0 0 3 Al-Ittihad FC 0 0 0 0 0 0 4 Al Shabab 0 0 0 0 0 0 5 Abha 0 0 0 0 0 0 … 9 Al-Fateh 0 0 0 0 0 0 10 Al-Qadisiyah FC 0 0 0 0 0 0 11 Al Taawon 0 0 0 0 0 0 …