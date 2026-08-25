Nhận định Al Taawon vs Al-Fayha: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Cuộc đấu giữa Al Taawon và Al-Fayha lúc 23h10 ngày 25/8 rất đáng chờ đợi khi đội chủ nhà hướng tới chiến thắng đầu tiên để bám sát nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Al Taawon sẽ tiếp đón Al-Fayha trên sân vận động Al Taawon Arena vào lúc 23h10 ngày 25/8/2026. Đây là màn so tài thu hút sự chú ý khi đội chủ nhà đang nỗ lực tích lũy điểm số nhằm hiện thực hóa mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Tình hình phong độ và vị thế trên bảng xếp hạng

Khởi đầu mùa giải, Al Taawon đang trải qua giai đoạn chưa thực sự bùng nổ nhưng vẫn duy trì được sự tập trung cần thiết. Trải qua 2 vòng đấu gần nhất, đội chủ sân Al Taawon Arena có kết quả 1 trận hòa và 1 trận thua. Với 1 điểm hiện có, Al Taawon đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Al-Fayha đang phải đối mặt với nhiều thử thách ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Đội khách chưa giành được điểm số nào sau 2 trận toàn thua liên tiếp ở các lượt đấu vừa qua. Hiện tại, Al-Fayha đang xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, chịu áp lực không nhỏ trong chuyến làm khách lần này.

Cán cân đối đầu nghiêng về phía Al Taawon

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, Al Taawon là đội nắm giữ ưu thế rõ rệt hơn. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Al Taawon giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại trước Al-Fayha.

Lợi thế sân nhà Al Taawon Arena cùng điểm tựa từ những kết quả đối đầu tích cực trong quá khứ sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ Al Taawon. Việc đối thủ đang gặp khó khăn sau chuỗi trận không tốt chính là thời cơ thuận lợi để đội chủ nhà đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm chiến thắng trọn vẹn.

Đánh giá cục diện trận đấu

Màn đối đầu giữa Al Taawon và Al-Fayha mang tính chất bản lề cho chặng đường tiếp theo của cả hai bên. Al Taawon đặt quyết tâm rất lớn trong việc giành trọn 3 điểm trên sân nhà để cải thiện thứ bậc và bám đuổi nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, Al-Fayha buộc phải thi đấu chặt chẽ nhằm hy vọng tìm kiếm những điểm số đầu tiên.

Với sự vượt trội về thành tích đối đầu cùng lợi thế sân bãi, Al Taawon được đánh giá nắm giữ nhiều cơ hội hơn để làm chủ thế trận và hướng đến một kết quả có lợi trước Al-Fayha.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Taawon · 2 thắng 2 hòa Al-Fayha · 1 thắng Al Taawon 2 - 3 Al-Fayha AL- Al-Fayha 1 - 2 Al Taawon AT Al-Fayha 0 - 0 Al Taawon Hòa Al Taawon 1 - 0 Al-Fayha AT Al-Fayha 1 - 1 Al Taawon Hòa

Al Taawon 5 trận gần nhất B T H H T 2 Trận 0-1-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới Al-Fayha 5 trận gần nhất B T B B H 2 Trận 0-0-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Ittihad FC 3 2 1 0 +2 7 T T H 2 Al-Nassr 2 2 0 0 +7 6 T T 3 Al-Hilal Saudi FC 2 2 0 0 +5 6 T T … 11 Al Khaleej Saihat 2 0 2 0 0 2 H H 12 Al Taawon 2 0 1 1 -1 1 B H 13 Al Shabab 2 0 1 1 -2 1 H B 14 Al-Faisaly FC 2 0 0 2 -4 0 B B 15 Al-Fayha 2 0 0 2 -4 0 B B 16 Al-Fateh 2 0 0 2 -4 0 B B …