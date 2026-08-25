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    Nhận định Al Taawon vs Al-Fayha: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

    Đại Ngàn25/08/2026 18:07

    Cuộc đấu giữa Al Taawon và Al-Fayha lúc 23h10 ngày 25/8 rất đáng chờ đợi khi đội chủ nhà hướng tới chiến thắng đầu tiên để bám sát nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

    Al Taawon sẽ tiếp đón Al-Fayha trên sân vận động Al Taawon Arena vào lúc 23h10 ngày 25/8/2026. Đây là màn so tài thu hút sự chú ý khi đội chủ nhà đang nỗ lực tích lũy điểm số nhằm hiện thực hóa mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục.

    Tình hình phong độ và vị thế trên bảng xếp hạng

    Khởi đầu mùa giải, Al Taawon đang trải qua giai đoạn chưa thực sự bùng nổ nhưng vẫn duy trì được sự tập trung cần thiết. Trải qua 2 vòng đấu gần nhất, đội chủ sân Al Taawon Arena có kết quả 1 trận hòa và 1 trận thua. Với 1 điểm hiện có, Al Taawon đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

    Ở phía bên kia chiến tuyến, Al-Fayha đang phải đối mặt với nhiều thử thách ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Đội khách chưa giành được điểm số nào sau 2 trận toàn thua liên tiếp ở các lượt đấu vừa qua. Hiện tại, Al-Fayha đang xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, chịu áp lực không nhỏ trong chuyến làm khách lần này.

    Cán cân đối đầu nghiêng về phía Al Taawon

    Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, Al Taawon là đội nắm giữ ưu thế rõ rệt hơn. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Al Taawon giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại trước Al-Fayha.

    Lợi thế sân nhà Al Taawon Arena cùng điểm tựa từ những kết quả đối đầu tích cực trong quá khứ sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ Al Taawon. Việc đối thủ đang gặp khó khăn sau chuỗi trận không tốt chính là thời cơ thuận lợi để đội chủ nhà đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm chiến thắng trọn vẹn.

    Đánh giá cục diện trận đấu

    Màn đối đầu giữa Al Taawon và Al-Fayha mang tính chất bản lề cho chặng đường tiếp theo của cả hai bên. Al Taawon đặt quyết tâm rất lớn trong việc giành trọn 3 điểm trên sân nhà để cải thiện thứ bậc và bám đuổi nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, Al-Fayha buộc phải thi đấu chặt chẽ nhằm hy vọng tìm kiếm những điểm số đầu tiên.

    Với sự vượt trội về thành tích đối đầu cùng lợi thế sân bãi, Al Taawon được đánh giá nắm giữ nhiều cơ hội hơn để làm chủ thế trận và hướng đến một kết quả có lợi trước Al-Fayha.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Al Taawon · 2 thắng2 hòaAl-Fayha · 1 thắng
    21/02/2026
    Al Taawon
    2 - 3
    Al-Fayha
    AL-
    23/10/2025
    Al-Fayha
    1 - 2
    Al Taawon
    AT
    31/01/2025
    Al-Fayha
    0 - 0
    Al Taawon
    Hòa
    22/08/2024
    Al Taawon
    1 - 0
    Al-Fayha
    AT
    24/05/2024
    Al-Fayha
    1 - 1
    Al Taawon
    Hòa
    Al Taawon
    5 trận gần nhất
    BTHHT
    2
    Trận
    0-1-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    3
    Thủng lưới
    Al-Fayha
    5 trận gần nhất
    BTBBH
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 0.5)
    5
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Al-Ittihad FC3210+27TTH
    2Al-Nassr2200+76TT
    3Al-Hilal Saudi FC2200+56TT
    11Al Khaleej Saihat202002HH
    12Al Taawon2011-11BH
    13Al Shabab2011-21HB
    14Al-Faisaly FC2002-40BB
    15Al-Fayha2002-40BB
    16Al-Fateh2002-40BB

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Nhận định Al Taawon vs Al-Fayha: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu
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