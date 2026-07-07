Nhận định Argentina vs Ai Cập: đội hình dự kiến Argentina bước vào vòng đấu loại trực tiếp với mạch thắng ấn tượng, trong khi Ai Cập cho thấy sự ổn định để tạo nên một thử thách khó lường tại vòng 1/8.

Argentina và Ai Cập sẽ đối đầu trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026, diễn ra lúc 23h00 ngày 07/07/2026 tại Mercedes-Benz Stadium - sân vận động trung lập của giải đấu tập trung. Đây là trận đấu loại trực tiếp, đội thắng sẽ đi tiếp vào vòng trong, còn đội thua sẽ phải dừng bước ngay lập tức.

Phong độ đối lập trước giờ quyết đấu

Argentina đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng khi giành chiến thắng trong cả bốn trận đấu gần nhất. Chuỗi trận toàn thắng này cho thấy một tập thể đang có sự tự tin cao độ, cả về mặt tấn công lẫn khả năng kiểm soát trận đấu. Đây là nền tảng tâm lý quan trọng khi bước vào một trận đấu mang tính chất một mất một còn.

Ngược lại, Ai Cập có phong độ gần đây với kết quả đan xen giữa thắng và hòa. Cụ thể, đại diện châu Phi trải qua hai trận hòa xen kẽ với hai trận thắng trong bốn lần ra sân gần nhất. Điều này phản ánh một lối chơi thận trọng, chắc chắn nhưng chưa thực sự bùng nổ về mặt hiệu suất ghi bàn.

Áp lực của trận đấu loại trực tiếp

Khác với các trận đấu vòng bảng, vòng 1/8 không còn khái niệm cải thiện thứ hạng hay tính toán điểm số. Cả hai đội bước vào trận đấu với một mục tiêu duy nhất: chiến thắng để đi tiếp. Tính chất knock-out này thường khiến các đội bóng thi đấu toan tính hơn, ưu tiên sự chắc chắn ở hàng phòng ngự trước khi tìm kiếm cơ hội ở những khoảnh khắc quyết định.

Với mạch thắng liên tiếp, Argentina nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với tâm thế chủ động, chủ trương pressing tầm cao và kiểm soát bóng để áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu. Sự tự tin từ chuỗi trận toàn thắng có thể giúp các học trò của huấn luyện viên duy trì sự sắc bén trong các pha lên bóng.

Trong khi đó, Ai Cập nhiều khả năng sẽ lựa chọn một cách tiếp cận thực dụng hơn. Với việc không để thua trong các trận đấu gần đây, đội bóng châu Phi có thể ưu tiên sự tổ chức phòng ngự chặt chẽ, chờ đợi thời cơ phản công nhanh để tận dụng khoảng trống mà đối thủ để lại.

Nhận định chuyên môn

Sự chênh lệch về mạch trận thắng gần nhất là yếu tố đáng chú ý nhất trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, bóng đá knock-out luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ, đặc biệt khi đối thủ đến từ một nền bóng đá giàu tinh thần chiến đấu như Ai Cập. Bản lĩnh và sự tỉnh táo trong những thời điểm quyết định của hiệp phụ (nếu có) hoặc loạt sút luân lưu sẽ là yếu tố mang tính bước ngoặt.

Nhìn chung, phong độ hiện tại đang nghiêng về phía Argentina, nhưng sự ổn định của Ai Cập hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc đối đầu giàu tính cạnh tranh tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Phong độ gần đây của Argentina

04/07/2026: Argentina 3-2 Cabo Verde (Thắng)

28/06/2026: Jordan 1-3 Argentina (Thắng)

23/06/2026: Argentina 2-0 Áo (Thắng)

17/06/2026: Argentina 3-0 Algeria (Thắng)

10/06/2026: Argentina 3-0 Iceland (Thắng)

Phong độ gần đây của Ai Cập

04/07/2026: Úc 1-1 Ai Cập (Hòa)

27/06/2026: Ai Cập 1-1 Iran (Hòa)

22/06/2026: New Zealand 1-3 Ai Cập (Thắng)

16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)

07/06/2026: Brazil 2-1 Ai Cập (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Ai Cập 2 5 WDWD

Phong độ và thống kê đội

Argentina

Phong độ 5 trận gần nhất: WWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 4

Hòa: 0

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 11 bàn (TB: 2.8 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)

Ai Cập

Phong độ 5 trận gần nhất: DWDW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 2

Hòa: 2

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 7 bàn (TB: 1.8 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Argentina: Không có thông tin chấn thương

Egypt

Mohamed Abdelmonem: Ankle Problems (Missing Fixture)

Ahmed Abou El Fotouh: Hamstring Muscle Injury (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Argentina

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Argentina thắng: 45%

Hòa: 45%

Ai Cập thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Argentina: -3.5 bàn

Ai Cập: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Argentina or draw