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    Nhận định Arouca vs Moreirense: đội hình dự kiến

    Đại Ngàn16/08/2026 19:01

    Arouca tiếp đón Moreirense trên sân nhà với tham vọng nối dài chuỗi thắng tại Primeira Liga, trong khi đội khách quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.

    Thông tin trận đấu Arouca vs Moreirense

    Thời gian: 00:00 ngày 17/08/2026 | Giải đấu: Primeira Liga

    Trận đấu giữa Arouca và Moreirense tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga) hứa hẹn mang đến những diễn biến hấp dẫn khi hai đội bước vào cuộc so tài với những vị thế khác nhau sau lượt trận đầu tiên. Với lợi thế điểm số và phong độ nhỉnh hơn, Arouca đang sở hữu cơ hội thuận lợi để duy trì đà hưng phấn, trong khi Moreirense phải nỗ lực vượt qua thử thách trên sân khách.

    Phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng

    Arouca đã có sự khởi đầu thuận lợi khi giành trọn vẹn chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Kết quả này giúp họ thu về 3 điểm trọn vẹn, qua đó tạm thời vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Primeira Liga. Việc tích lũy tối đa điểm số ngay từ giai đoạn đầu mùa mang lại sự tự tin rất lớn cho đội chủ nhà.

    Ở phía đối diện, Moreirense trải qua trận ra quân với kết quả hòa ở trận gần nhất. Chỉ thu về 1 điểm sau lượt trận đã qua, Moreirense hiện tạm xếp ở vị trí thứ 11. Dù chưa thể có được niềm vui thắng trận trọn vẹn, một kết quả hòa cũng giúp họ giữ được sự chủ động trước chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn.

    Thành tích đối đầu giữa hai đội

    Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy sự nhỉnh hơn nghiêng về phía đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Moreirense là đội chiếm ưu thế khi giành được 3 chiến thắng. Trong khi đó, Arouca giành được 2 trận thắng và hai bên không hòa trận nào.

    Sự cân bằng tương đối nhưng nghiêng nhẹ về Moreirense trong quá khứ khiến cuộc tái đấu này trở nên vô cùng khó lường. Arouca dù có lợi thế sân nhà và phong độ khởi đầu tốt hơn nhưng vẫn phải hết sức cảnh giác trước một đối thủ vốn thường xuyên gây ra nhiều khó khăn cho họ.

    Nhận định cục diện trận đấu

    Với ưu thế xếp trên đối thủ 5 bậc trên bảng xếp hạng và đang sở hữu chiến thắng ở trận gần nhất, Arouca nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát thế trận. Sự hưng phấn về mặt tinh thần là điểm tựa lớn giúp họ hướng tới việc giữ lại điểm số trên sân nhà.

    Tuy nhiên, Moreirense cũng tỏ ra không dễ bị khuất phục. Thành tích đối đầu tốt hơn trong 5 lần gặp nhau gần nhất sẽ là cơ sở để đội khách tự tin triển khai lối chơi chủ động. Cuộc đọ sức giữa Arouca và Moreirense hứa hẹn sẽ diễn ra chặt chẽ với những tính toán chiến thuật cẩn trọng từ cả hai đội bóng.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Arouca · 2 thắng0 hòaMoreirense · 3 thắng
    21/03/2026
    Moreirense
    0 - 1
    Arouca
    ARO
    03/11/2025
    Arouca
    0 - 2
    Moreirense
    MOR
    25/01/2025
    Arouca
    1 - 0
    Moreirense
    ARO
    18/08/2024
    Moreirense
    3 - 1
    Arouca
    MOR
    17/03/2024
    Moreirense
    1 - 0
    Arouca
    MOR
    Arouca
    5 trận gần nhất
    TTBHH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    Moreirense
    5 trận gần nhất
    HTHB
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1FC Porto2200+46TT
    2Santa Clara2110+14TH
    3Sporting CP2110+14TH
    5Maritimo1100+13T
    6Arouca1100+13T
    7Estrela202002HH
    10Estoril101001H
    11Moreirense101001H
    12Benfica101001H

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Nhận định Arouca vs Moreirense: đội hình dự kiến
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