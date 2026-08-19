Nhận định Atletico Madrid vs Malaga: đội hình dự kiến Nhận định trận đấu Atletico Madrid vs Malaga lúc 02h00 ngày 20/08 tại La Liga trên sân Metropolitano. Atletico Madrid áp đảo với 5 trận toàn thắng đối đầu.

Cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Malaga trong khuôn khổ giải La Liga sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 20/08/2026 trên sân vận động Metropolitano Stadium. Đây là màn so tài đáng chú ý khi đội chủ nhà nắm giữ lợi thế áp đảo về lịch sử chạm trán.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Atletico Madrid

Bên cạnh lợi thế thi đấu tại thánh địa Metropolitano Stadium, Atletico Madrid sở hữu điểm tựa tinh thần rất lớn từ lịch sử đối đầu. Trong 5 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội, Atletico Madrid đã giành chiến thắng trong cả 5 trận, đạt tỷ lệ thắng tuyệt đối và không để Malaga có bất kỳ trận hòa hay chiến thắng nào.

Thống kê đối đầu áp đảo này cho thấy sự vượt trội của Atletico Madrid mỗi khi chạm trán Malaga. Với đội khách Malaga, chuyến làm khách sắp tới hứa hẹn vô cùng thử thách.

Tình hình trên bảng xếp hạng La Liga

Hiện tại trên bảng xếp hạng La Liga, Atletico Madrid đang xếp ở vị trí thứ 10 với 0 điểm. Trong khi đó, Malaga nằm ở vị trí thứ 17 và cũng chưa tích lũy được điểm số nào.

Mặc dù hai đội có khởi đầu điểm số tương đồng trên bảng xếp hạng, lợi thế sân nhà cùng chuỗi 5 trận toàn thắng đối đầu trực tiếp giúp Atletico Madrid nắm giữ thế chủ động và được đánh giá cao hơn trong trận so tài tới.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Atletico Madrid · 5 thắng 0 hòa Malaga · 0 thắng Malaga 0 - 1 Atletico Madrid AM Atletico Madrid 1 - 0 Malaga AM Malaga 0 - 2 Atletico Madrid AM Atletico Madrid 4 - 2 Malaga AM Atletico Madrid 1 - 0 Malaga AM

Atletico Madrid 5 trận gần nhất T B B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Malaga 5 trận gần nhất H B T H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Espanyol 1 1 0 0 +3 3 T 2 Alaves 1 1 0 0 +3 3 T 3 Sevilla 1 1 0 0 +1 3 T … 9 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 10 Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0 11 Real Betis 0 0 0 0 0 0 … 16 Osasuna 0 0 0 0 0 0 17 Malaga 0 0 0 0 0 0 18 Rayo Vallecano 1 0 0 1 -1 0 B …

Tình hình lực lượng Atletico Madrid ✚ J. Alvarez (Lacking Match Fitness) ✚ T. Lemar (Injury) ✚ C. Romero (Injury) ✚ A. Sorloth (Muscle Injury) ✚ O. Vargas (Coach's decision) ✚ J. Alvarez (Lacking Match Fitness) ✚ T. Lemar (Injury) ✚ C. Romero (Injury) Malaga ✚ F. Calero (Ribs Injury) ✚ M. Diarra (Calf Injury) ✚ Juanpe (Muscle Injury) ✚ D. Murillo (Injury) ✚ A. Nino (Injury) ✚ A. Ochoa (Red Card) ✚ F. Calero (Ribs Injury) ✚ M. Diarra (Calf Injury)