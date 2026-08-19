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    Nhận định Atletico Madrid vs Malaga: đội hình dự kiến

    Đại Ngàn19/08/2026 21:22

    Nhận định trận đấu Atletico Madrid vs Malaga lúc 02h00 ngày 20/08 tại La Liga trên sân Metropolitano. Atletico Madrid áp đảo với 5 trận toàn thắng đối đầu.

    Cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Malaga trong khuôn khổ giải La Liga sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 20/08/2026 trên sân vận động Metropolitano Stadium. Đây là màn so tài đáng chú ý khi đội chủ nhà nắm giữ lợi thế áp đảo về lịch sử chạm trán.

    Lịch sử đối đầu nghiêng về Atletico Madrid

    Bên cạnh lợi thế thi đấu tại thánh địa Metropolitano Stadium, Atletico Madrid sở hữu điểm tựa tinh thần rất lớn từ lịch sử đối đầu. Trong 5 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội, Atletico Madrid đã giành chiến thắng trong cả 5 trận, đạt tỷ lệ thắng tuyệt đối và không để Malaga có bất kỳ trận hòa hay chiến thắng nào.

    Thống kê đối đầu áp đảo này cho thấy sự vượt trội của Atletico Madrid mỗi khi chạm trán Malaga. Với đội khách Malaga, chuyến làm khách sắp tới hứa hẹn vô cùng thử thách.

    Tình hình trên bảng xếp hạng La Liga

    Hiện tại trên bảng xếp hạng La Liga, Atletico Madrid đang xếp ở vị trí thứ 10 với 0 điểm. Trong khi đó, Malaga nằm ở vị trí thứ 17 và cũng chưa tích lũy được điểm số nào.

    Mặc dù hai đội có khởi đầu điểm số tương đồng trên bảng xếp hạng, lợi thế sân nhà cùng chuỗi 5 trận toàn thắng đối đầu trực tiếp giúp Atletico Madrid nắm giữ thế chủ động và được đánh giá cao hơn trong trận so tài tới.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Atletico Madrid · 5 thắng0 hòaMalaga · 0 thắng
    10/02/2018
    Malaga
    0 - 1
    Atletico Madrid
    AM
    17/09/2017
    Atletico Madrid
    1 - 0
    Malaga
    AM
    02/04/2017
    Malaga
    0 - 2
    Atletico Madrid
    AM
    29/10/2016
    Atletico Madrid
    4 - 2
    Malaga
    AM
    23/04/2016
    Atletico Madrid
    1 - 0
    Malaga
    AM
    Atletico Madrid
    5 trận gần nhất
    TBBTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Malaga
    5 trận gần nhất
    HBTHH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Espanyol1100+33T
    2Alaves1100+33T
    3Sevilla1100+13T
    9Real Madrid000000
    10Atletico Madrid000000
    11Real Betis000000
    16Osasuna000000
    17Malaga000000
    18Rayo Vallecano1001-10B
    Tình hình lực lượng
    Atletico Madrid
    J. Alvarez (Lacking Match Fitness)
    T. Lemar (Injury)
    C. Romero (Injury)
    A. Sorloth (Muscle Injury)
    O. Vargas (Coach's decision)
    J. Alvarez (Lacking Match Fitness)
    T. Lemar (Injury)
    C. Romero (Injury)
    Malaga
    F. Calero (Ribs Injury)
    M. Diarra (Calf Injury)
    Juanpe (Muscle Injury)
    D. Murillo (Injury)
    A. Nino (Injury)
    A. Ochoa (Red Card)
    F. Calero (Ribs Injury)
    M. Diarra (Calf Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Nhận định Atletico Madrid vs Malaga: đội hình dự kiến
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