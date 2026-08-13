Nhận định Beşiktaş vs Hradec Králové: đội hình dự kiến Nhận định chi tiết trận đấu giữa Beşiktaş và Hradec Králové tại UEFA Europa League vào lúc 00h00 ngày 14/08/2026 trên sân vận động Beşiktaş Park.

Trận chạm trán giữa Beşiktaş và Hradec Králové trong khuôn khổ UEFA Europa League diễn ra lúc 00h00 ngày 14/08/2026 trên sân vận động Beşiktaş Park hứa hẹn mang đến những diễn biến hấp dẫn. Đại diện bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đang nắm giữ những lợi thế nhất định trước cuộc tiếp đón đối thủ.

Tương quan đối đầu giữa hai đội

Thành tích đối đầu gần đây cho thấy Beşiktaş đang chiếm ưu thế về mặt tinh thần. Trong 1 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội, Beşiktaş đã giành chiến thắng, trong khi Hradec Králové chưa thể giành được chiến thắng hay kết quả hòa nào.

Điểm tựa từ chảo lửa Beşiktaş Park

Việc được thi đấu trên sân nhà Beşiktaş Park mang lại lợi thế không nhỏ cho đội chủ nhà. Bầu không khí sôi động trên các khán đài luôn là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp các cầu thủ duy trì sự chủ động trong lối chơi.

Bên cạnh đó, Hradec Králové sẽ phải chịu sức ép không nhỏ trong chuyến làm khách này. Việc thi đấu tập trung và giữ vững nhịp độ sẽ là bài toán quan trọng đối với đội khách nếu muốn có một thế trận tốt.

Nhận định thế trận

Nhìn chung, với ưu thế sân nhà cùng kết quả thuận lợi trong lần đối đầu trước đó, Beşiktaş sở hữu những cơ hội rõ ràng để kiểm soát cuộc chơi. Tuy nhiên, Hradec Králové cũng sẽ nỗ lực thi đấu an toàn nhằm hạn chế tối đa các khoảng trống của đối phương.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Beşiktaş · 1 thắng 0 hòa Hradec Králové · 0 thắng Hradec Králové 0 - 1 Beşiktaş BEŞ

Beşiktaş 5 trận gần nhất T T T B H Hradec Králové 5 trận gần nhất B T T

Tình hình lực lượng Beşiktaş ✚ Dušan Vlahović (Rest) ✚ Jean Onana (No Eligibility) ✚ Arda Kılıç (No Eligibility) ✚ Kassoum Ouattara (Indirect Card Suspension) ✚ Élan Ricardo (No Eligibility) ✚ Can Keleş (No Eligibility) ✚ João Mário (No Eligibility) ✚ Emrecan Uzunhan (No Eligibility) Hradec Králové ✚ Tomas Petrasek (Calf Injury)