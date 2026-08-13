Tin mới

    Nhận định Beşiktaş vs Hradec Králové: đội hình dự kiến

    Đại Ngàn13/08/2026 19:32

    Nhận định chi tiết trận đấu giữa Beşiktaş và Hradec Králové tại UEFA Europa League vào lúc 00h00 ngày 14/08/2026 trên sân vận động Beşiktaş Park.

    Trận chạm trán giữa Beşiktaş và Hradec Králové trong khuôn khổ UEFA Europa League diễn ra lúc 00h00 ngày 14/08/2026 trên sân vận động Beşiktaş Park hứa hẹn mang đến những diễn biến hấp dẫn. Đại diện bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đang nắm giữ những lợi thế nhất định trước cuộc tiếp đón đối thủ.

    Tương quan đối đầu giữa hai đội

    Thành tích đối đầu gần đây cho thấy Beşiktaş đang chiếm ưu thế về mặt tinh thần. Trong 1 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội, Beşiktaş đã giành chiến thắng, trong khi Hradec Králové chưa thể giành được chiến thắng hay kết quả hòa nào.

    Điểm tựa từ chảo lửa Beşiktaş Park

    Việc được thi đấu trên sân nhà Beşiktaş Park mang lại lợi thế không nhỏ cho đội chủ nhà. Bầu không khí sôi động trên các khán đài luôn là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp các cầu thủ duy trì sự chủ động trong lối chơi.

    Bên cạnh đó, Hradec Králové sẽ phải chịu sức ép không nhỏ trong chuyến làm khách này. Việc thi đấu tập trung và giữ vững nhịp độ sẽ là bài toán quan trọng đối với đội khách nếu muốn có một thế trận tốt.

    Nhận định thế trận

    Nhìn chung, với ưu thế sân nhà cùng kết quả thuận lợi trong lần đối đầu trước đó, Beşiktaş sở hữu những cơ hội rõ ràng để kiểm soát cuộc chơi. Tuy nhiên, Hradec Králové cũng sẽ nỗ lực thi đấu an toàn nhằm hạn chế tối đa các khoảng trống của đối phương.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Beşiktaş · 1 thắng0 hòaHradec Králové · 0 thắng
    07/08/2026
    Hradec Králové
    0 - 1
    Beşiktaş
    BEŞ
    Beşiktaş
    5 trận gần nhất
    TTTBH
    Hradec Králové
    5 trận gần nhất
    BTT
    Tình hình lực lượng
    Beşiktaş
    Dušan Vlahović (Rest)
    Jean Onana (No Eligibility)
    Arda Kılıç (No Eligibility)
    Kassoum Ouattara (Indirect Card Suspension)
    Élan Ricardo (No Eligibility)
    Can Keleş (No Eligibility)
    João Mário (No Eligibility)
    Emrecan Uzunhan (No Eligibility)
    Hradec Králové
    Tomas Petrasek (Calf Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Nhận định Beşiktaş vs Hradec Králové: đội hình dự kiến
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO