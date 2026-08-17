Nhận định Casa Pia vs Benfica: đội hình dự kiến Cuộc đối đầu giữa Casa Pia và Benfica tại giải Primeira Liga hứa hẹn mang đến diễn biến quyết liệt khi cả hai đội đều đang tìm kiếm chiến thắng đầu tay.

Trận chạm trán giữa Casa Pia và Benfica tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga) nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Cả hai câu lạc bộ đều khởi đầu mùa giải chưa thực sự như ý và đang quyết tâm hướng tới một kết quả thuận lợi để cải thiện vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng.

Thời gian diễn ra trận đấu

Trận đấu giữa Casa Pia và Benfica sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 02:15 ngày 18/08/2026 trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Primeira Liga.

Thống kê vị trí và phong độ gần đây

Trên bảng xếp hạng Primeira Liga thời điểm hiện tại, Benfica đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 9 với 1 điểm tích lũy được. Đội bóng này vừa trải qua 1 trận hòa ở lượt trận gần nhất. Việc chưa thể giành trọn vẹn điểm số khiến đội bóng phải nỗ lực hơn rất nhiều trong chuyến làm khách sắp tới.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Casa Pia đang đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và chưa có điểm số nào sau khi nhận 1 trận thua ở trận đấu gần đây. Màn khởi đầu trầm lặng đặt ra thách thức không nhỏ cho Casa Pia trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu giữa Casa Pia và Benfica

Xét trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, thành tích đối đầu đang nghiêng về phía Benfica. Cụ thể, Benfica đã giành được 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận và Casa Pia giành thắng lợi trong 1 lần so tài.

Thống kê này cho thấy Benfica sở hữu ưu thế nhỉnh hơn về mặt kết quả, song Casa Pia cũng luôn sẵn sàng gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ trong các lần đối đầu trực tiếp.

Tương quan lực lượng và dự đoán diễn biến

Với chất lượng đội hình được đánh giá nhỉnh hơn cùng mục tiêu nhanh chóng bứt phá lên nhóm trên bảng xếp hạng, Benfica nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát thế trận. Áp lực tấn công từ sớm sẽ là chìa khóa để đội khách tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số.

Trong khi đó, Casa Pia sở hữu lợi thế sân nhà nhưng cần duy trì sự tập trung tối đa nơi hàng phòng ngự. Việc duy trì tính kỷ luật và chờ đợi thời cơ phản công sẽ là phương án phù hợp giúp đội chủ nhà hạn chế sức mạnh tấn công từ đối phương.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Casa Pia · 1 thắng 2 hòa Benfica · 2 thắng Casa Pia 1 - 1 Benfica Hòa Benfica 2 - 2 Casa Pia Hòa Casa Pia 3 - 1 Benfica CP Benfica 3 - 0 Casa Pia BEN Casa Pia 0 - 1 Benfica BEN

Casa Pia 5 trận gần nhất B B B T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới Benfica 5 trận gần nhất H H T T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arouca 2 2 0 0 +5 6 T T 2 FC Porto 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Maritimo 2 2 0 0 +2 6 T T … 8 Estrela 2 0 2 0 0 2 H H 9 Benfica 1 0 1 0 0 1 H 10 SC Braga 1 0 1 0 0 1 H … 15 Moreirense 2 0 1 1 -4 1 B H 16 Casa Pia 1 0 0 1 -1 0 B 17 Vitória SC 2 0 0 2 -2 0 B B …