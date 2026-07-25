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    Nhận định Celtic vs AC Milan: đội hình dự kiến

    Tuệ Nhân25/07/2026 16:05

    Celtic đối đầu AC Milan tại Celtic Park lúc 21h ngày 25/07/2026. AC Milan thắng cả 5 lần gặp Celtic gần nhất, tạo nền tảng đáng chú ý trước trận giao hữu này.

    Thông tin trận đấu

    Celtic sẽ đối đầu AC Milan tại Celtic Park lúc 21h ngày 25/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là cuộc so tài giữa hai đội giàu truyền thống, trong đó lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng hoàn toàn về phía đại diện Italy.

    AC Milan chiếm ưu thế rõ rệt trong đối đầu

    Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Celtic chưa giành chiến thắng hay trận hòa nào trước AC Milan. Đội bóng Italy thắng cả 5 trận, cho thấy sự áp đảo rõ ràng khi hai bên gặp nhau trong giai đoạn được thống kê.

    Tuy nhiên, tính chất giao hữu khiến trận đấu có thể được tiếp cận theo cách khác so với một cuộc cạnh tranh điểm số. Kết quả đối đầu vẫn là cơ sở tham khảo quan trọng, nhưng màn thể hiện trong 90 phút tại Celtic Park sẽ phụ thuộc vào cách mỗi đội tổ chức thế trận và phân bổ thời lượng thi đấu cho các cầu thủ.

    Trận đấu được quyết định ở cách triển khai thế trận

    Celtic có lợi thế sân nhà và sẽ cần biến không gian quen thuộc tại Celtic Park thành điểm tựa trong cách nhập cuộc. Trọng tâm của đội chủ nhà là duy trì sự chủ động, hạn chế để AC Milan kiểm soát nhịp độ, đồng thời tận dụng tốt những thời điểm có thể gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

    Ở chiều ngược lại, AC Milan bước vào trận đấu với ưu thế tâm lý từ chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trước Celtic. Đội khách có thể hướng đến việc kiểm soát các khu vực then chốt trên sân, kéo giãn hệ thống phòng ngự Celtic và chờ thời cơ tạo ra khác biệt. Dù vậy, chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến cụ thể của hai đội, vì thế không thể xác định trước cách bố trí nhân sự.

    Lực lượng chưa được xác định

    Thông tin được cung cấp không nêu danh sách cầu thủ vắng mặt, nguyên nhân chấn thương hay đội hình dự kiến của Celtic và AC Milan. Vì vậy, đánh giá trước trận nên tập trung vào bối cảnh đối đầu, lợi thế sân bãi và cách hai đội lựa chọn cách tiếp cận, thay vì đưa ra nhận định về những cá nhân cụ thể.

    Nhận định Celtic vs AC Milan

    AC Milan sở hữu ưu thế đối đầu tuyệt đối khi thắng cả 5 lần gặp Celtic gần nhất. Celtic được chơi tại Celtic Park, nhưng đội chủ nhà sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nếu muốn phá vỡ xu hướng bất lợi này.

    Nhìn chung, cuộc đấu hứa hẹn là bài kiểm tra đáng chú ý về khả năng tổ chức thế trận của Celtic trước một đối thủ từng nhiều lần giành kết quả tích cực trong cặp đấu này. Với tính chất giao hữu, diễn biến chiến thuật và mức độ hiệu quả trong từng thời điểm sẽ đáng chú ý hơn việc dự đoán một kết quả cụ thể.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Celtic · 0 thắng0 hòaAC Milan · 5 thắng
    04/12/2020
    AC Milan
    4 - 2
    Celtic
    AM
    23/10/2020
    Celtic
    1 - 3
    AC Milan
    AM
    27/11/2013
    Celtic
    0 - 3
    AC Milan
    AM
    19/09/2013
    AC Milan
    2 - 0
    Celtic
    AM
    05/12/2007
    AC Milan
    1 - 0
    Celtic
    AM
    Celtic
    5 trận gần nhất
    HBHTB
    AC Milan
    5 trận gần nhất
    BTBBH
    Tình hình lực lượng
    Celtic
    Alex Oxlade-Chamberlain (Unknown Injury)
    Cameron Carter-Vickers (Achilles tendon problems)
    AC Milan
    Santiago Gimenez (Ankle Sprain)
    Warren Bondo (Unknown Injury)
    Christian Pulisic (Broken Leg)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Nhận định Celtic vs AC Milan: đội hình dự kiến
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