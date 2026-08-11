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    Nhận định Crvena Zvezda vs Hapoel Be'er Sheva: đội hình dự kiến

    Đại Ngàn11/08/2026 20:00

    Crvena Zvezda tiếp đón Hapoel Be'er Sheva trên sân nhà Stadion Rajko Mitić lúc 01h00 ngày 12/08/2026 trong khuôn khổ giải đấu danh giá UEFA Champions League.

    Thông tin trận đấu và địa điểm thi đấu

    Cuộc so tài giữa Crvena Zvezda và Hapoel Be'er Sheva sẽ diễn ra vào lúc 01:00 ngày 12/08/2026 trên sân vận động Stadion Rajko Mitić. Đây là cuộc đối đầu trực tiếp nằm trong khuôn khổ giải đấu UEFA Champions League, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

    Thành tích đối đầu giữa hai đội

    Xét theo dữ liệu lịch sử chạm trán gần nhất, hai câu lạc bộ mới chỉ gặp nhau 1 lần. Trong cuộc chạm trán duy nhất đó, Hapoel Be'er Sheva đã giành chiến thắng, trong khi Crvena Zvezda chưa có được trận thắng hay trận hòa nào trước đối thủ.

    Tương quan và dự đoán cục diện

    Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Stadion Rajko Mitić, Crvena Zvezda quyết tâm tìm kiếm một kết quả tích cực để lấy lại thế cân bằng. Ở chiều ngược lại, Hapoel Be'er Sheva bước vào trận đấu với sự tự tin từ lợi thế đối đầu trong quá khứ. Màn so tài này hứa hẹn sẽ diễn ra chặt chẽ khi cả hai đội bóng đều nỗ lực tối đa vì mục tiêu chung tại đấu trường châu Âu.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Crvena Zvezda · 0 thắng0 hòaHapoel Be'er Sheva · 1 thắng
    05/08/2026
    Hapoel Be'er Sheva
    1 - 0
    Crvena Zvezda
    HBS
    Crvena Zvezda
    5 trận gần nhất
    BTTBT
    Hapoel Be'er Sheva
    5 trận gần nhất
    TTB
    Tình hình lực lượng
    Crvena Zvezda
    Vladimir Lucic (No Eligibility)
    Adem Avdić (Cruciate Ligament Tear)
    Mahmudu Bajo (No Eligibility)
    Rodrigão (No Eligibility)
    J. Enem (Unknown Injury)
    Hapoel Be'er Sheva
    Dan Biton (Heart Problems)
    João Victor (Hamstring Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Nhận định Crvena Zvezda vs Hapoel Be'er Sheva: đội hình dự kiến
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