Nhận định Deportivo La Coruna vs Elche: đội hình dự kiến Deportivo La Coruna đụng độ Elche tại sân Municipal de Riazor trong khuôn khổ La Liga, khi cả hai đội bóng đều chưa sở hữu điểm số nào trên bảng xếp hạng.

Trận đấu giữa Deportivo La Coruna và Elche trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia La Liga diễn ra vào lúc 02h00 ngày 18/08/2026 trên sân vận động Estadio Municipal de Riazor. Cả hai đội bóng đều đang tìm kiếm những điểm số đầu tiên để khởi đầu mùa giải một cách thuận lợi.

Vị trí và điểm số trên bảng xếp hạng

Tính đến thời điểm hiện tại, Elche đang đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 0 điểm. Trong khi đó, Deportivo La Coruna xếp ngay phía dưới ở vị trí thứ 16 và cũng chưa ghi nhận điểm số nào.

Khoảng cách về thứ hạng giữa hai đội là không lớn, và một kết quả khả quan ở cuộc đối đầu trực tiếp này sẽ giúp một trong hai bên tạo ra bước khởi đầu tích cực cho chặng đường phía trước.

Lịch sử đối đầu gần đây

Xét trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, thế cân bằng nghiêng nhẹ về phía đội khách. Cụ thể, Deportivo La Coruna giành được 1 trận thắng, hai đội hòa nhau 2 trận, và Elche giành chiến thắng ở 2 trận đấu.

Thống kê này phản ánh sự giằng co và không có quá nhiều chênh lệch về mặt trình độ mỗi khi hai đội chạm trán nhau trong quá khứ.

Đánh giá tổng quan trận đấu

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Estadio Municipal de Riazor mang lại lợi thế không nhỏ về mặt tinh thần cho Deportivo La Coruna. Tuy nhiên, Elche với thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong 5 cuộc đụng độ gần nhất hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thử thách cho đội chủ nhà.

Trận đấu sắp tới dự kiến sẽ diễn ra kịch tính khi cả hai đội đều quyết tâm giành lấy kết quả tốt nhất nhằm tích lũy những điểm số quan trọng tại giải đấu La Liga.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Deportivo La Coruna · 1 thắng 2 hòa Elche · 2 thắng Deportivo La Coruna 0 - 4 Elche ELC Elche 0 - 0 Deportivo La Coruna Hòa Elche 0 - 1 Deportivo La Coruna DLC Deportivo La Coruna 1 - 3 Elche ELC Elche 0 - 0 Deportivo La Coruna Hòa

Deportivo La Coruna 5 trận gần nhất B T H H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Elche 5 trận gần nhất H H H T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Espanyol 1 1 0 0 +3 3 T 2 Alaves 1 1 0 0 +3 3 T 3 Sevilla 1 1 0 0 +1 3 T … 13 Athletic Club 0 0 0 0 0 0 14 Elche 0 0 0 0 0 0 15 Osasuna 0 0 0 0 0 0 16 Deportivo La Coruna 0 0 0 0 0 0 17 Malaga 0 0 0 0 0 0 …

Tình hình lực lượng Deportivo La Coruna ✚ N. Carrillo (Injury) ✚ Y. Hernandez (Groin Injury) ✚ A. Altimira (Knee Injury) ✚ J. Asp (Injury) ✚ N. Carrillo (Injury) ✚ Y. Hernandez (Groin Injury) ✚ A. Altimira (Knee Injury) ✚ J. Asp (Injury) Elche ✚ G. Diangana (Knee Injury) ✚ A. Osorio (Muscle Injury) ✚ Y. Santiago (Knee Injury) ✚ A. Boayar (Muscle Injury) ✚ G. Diangana (Knee Injury) ✚ A. Osorio (Muscle Injury) ✚ Y. Santiago (Knee Injury) ✚ A. Boayar (Muscle Injury)