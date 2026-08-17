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    Nhận định Deportivo La Coruna vs Elche: đội hình dự kiến

    Đại Ngàn17/08/2026 21:20

    Deportivo La Coruna đụng độ Elche tại sân Municipal de Riazor trong khuôn khổ La Liga, khi cả hai đội bóng đều chưa sở hữu điểm số nào trên bảng xếp hạng.

    Trận đấu giữa Deportivo La Coruna và Elche trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia La Liga diễn ra vào lúc 02h00 ngày 18/08/2026 trên sân vận động Estadio Municipal de Riazor. Cả hai đội bóng đều đang tìm kiếm những điểm số đầu tiên để khởi đầu mùa giải một cách thuận lợi.

    Vị trí và điểm số trên bảng xếp hạng

    Tính đến thời điểm hiện tại, Elche đang đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 0 điểm. Trong khi đó, Deportivo La Coruna xếp ngay phía dưới ở vị trí thứ 16 và cũng chưa ghi nhận điểm số nào.

    Khoảng cách về thứ hạng giữa hai đội là không lớn, và một kết quả khả quan ở cuộc đối đầu trực tiếp này sẽ giúp một trong hai bên tạo ra bước khởi đầu tích cực cho chặng đường phía trước.

    Lịch sử đối đầu gần đây

    Xét trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, thế cân bằng nghiêng nhẹ về phía đội khách. Cụ thể, Deportivo La Coruna giành được 1 trận thắng, hai đội hòa nhau 2 trận, và Elche giành chiến thắng ở 2 trận đấu.

    Thống kê này phản ánh sự giằng co và không có quá nhiều chênh lệch về mặt trình độ mỗi khi hai đội chạm trán nhau trong quá khứ.

    Đánh giá tổng quan trận đấu

    Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Estadio Municipal de Riazor mang lại lợi thế không nhỏ về mặt tinh thần cho Deportivo La Coruna. Tuy nhiên, Elche với thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong 5 cuộc đụng độ gần nhất hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thử thách cho đội chủ nhà.

    Trận đấu sắp tới dự kiến sẽ diễn ra kịch tính khi cả hai đội đều quyết tâm giành lấy kết quả tốt nhất nhằm tích lũy những điểm số quan trọng tại giải đấu La Liga.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Deportivo La Coruna · 1 thắng2 hòaElche · 2 thắng
    01/06/2025
    Deportivo La Coruna
    0 - 4
    Elche
    ELC
    14/10/2024
    Elche
    0 - 0
    Deportivo La Coruna
    Hòa
    24/06/2020
    Elche
    0 - 1
    Deportivo La Coruna
    DLC
    10/11/2019
    Deportivo La Coruna
    1 - 3
    Elche
    ELC
    05/06/2019
    Elche
    0 - 0
    Deportivo La Coruna
    Hòa
    Deportivo La Coruna
    5 trận gần nhất
    BTHHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Elche
    5 trận gần nhất
    HHHTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Espanyol1100+33T
    2Alaves1100+33T
    3Sevilla1100+13T
    13Athletic Club000000
    14Elche000000
    15Osasuna000000
    16Deportivo La Coruna000000
    17Malaga000000
    Tình hình lực lượng
    Deportivo La Coruna
    N. Carrillo (Injury)
    Y. Hernandez (Groin Injury)
    A. Altimira (Knee Injury)
    J. Asp (Injury)
    N. Carrillo (Injury)
    Y. Hernandez (Groin Injury)
    A. Altimira (Knee Injury)
    J. Asp (Injury)
    Elche
    G. Diangana (Knee Injury)
    A. Osorio (Muscle Injury)
    Y. Santiago (Knee Injury)
    A. Boayar (Muscle Injury)
    G. Diangana (Knee Injury)
    A. Osorio (Muscle Injury)
    Y. Santiago (Knee Injury)
    A. Boayar (Muscle Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Nhận định Deportivo La Coruna vs Elche: đội hình dự kiến
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