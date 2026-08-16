Nhận định Espanyol vs Levante: đội hình dự kiến Espanyol đối đầu Levante tại giải La Liga trên sân RCDE Stadium. Cả hai đội bước vào trận đấu với điểm số cân bằng cùng lịch sử đối đầu bất phân thắng bại.

Trận đối đầu giữa Espanyol và Levante trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) sẽ chính thức diễn ra vào lúc 00:00 ngày 17/08/2026 trên sân vận động RCDE Stadium. Đây là cuộc chạm trán hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính khi cả hai đội đều đang tìm kiếm những điểm số đầu tiên để bứt phá trên bảng xếp hạng.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Trước khi bước vào cuộc so tài này, Espanyol hiện đang tạm xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 0 điểm. Trong khi đó, đối thủ của họ là Levante đứng ở vị trí thứ 15 và cũng chưa sở hữu điểm số nào. Khoảng cách về mặt thứ hạng hiện tại phản ánh những lợi thế tâm lý nhất định dành cho đại diện xứ Catalonia, song thực tế cả hai đội vẫn đang đứng trước xuất phát điểm tương đồng về mặt điểm số.

Lịch sử đối đầu và sự cân bằng lực lượng

Xét về khía cạnh đối đầu trực tiếp, dữ liệu thống kê trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy sự cân bằng tuyệt đối. Cụ thể, Espanyol thắng 0 trận, hòa 2 trận và Levante cũng thắng 0 trận. Việc cả hai lần đụng độ gần đây đều khép lại với kết quả hòa phản ánh lối chơi thận trọng và tính chất giằng co mỗi khi hai cái tên này đụng độ.

Nhận định thế trận và yếu tố then chốt

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc RCDE Stadium sẽ là tựa điểm tinh thần quan trọng đối với Espanyol. Lợi thế sân nhà thường giúp các đội bóng chủ động hơn trong việc áp đặt nhịp độ trận đấu và tổ chức kiểm soát khu vực trung tuyến. Tuy nhiên, Levante cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi luôn biết cách duy trì sự tập trung để giành lấy những kết quả hòa trong các lần đối đầu trước đó.

Nhìn chung, với tương quan lực lượng và kết quả đối đầu cân bằng gần đây, trận đấu sắp tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra theo thế trận chặt chẽ. Cả Espanyol và Levante sẽ thi đấu cẩn trọng nhằm tránh mắc sai lầm trước khi tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Espanyol · 0 thắng 2 hòa Levante · 0 thắng Espanyol 0 - 0 Levante Hòa Levante 1 - 1 Espanyol Hòa

Espanyol 5 trận gần nhất H T T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới Levante 5 trận gần nhất B T T T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Deportivo Alavés 1 1 0 0 +3 3 T 2 Sevilla 1 1 0 0 +1 3 T 3 Málaga 0 0 0 0 0 0 … 7 Real Betis 0 0 0 0 0 0 8 Espanyol 0 0 0 0 0 0 9 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 … 14 Elche 0 0 0 0 0 0 15 Levante 0 0 0 0 0 0 16 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 …

Tình hình lực lượng Espanyol ✚ Kike García (Muscle Injury) ✚ Javi Puado (Cruciate Ligament Tear) Levante Không có thông tin