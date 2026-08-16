Nhận định Famalicao vs Maritimo: đội hình dự kiến Famalicao tiếp đón Maritimo trên sân nhà Estadio Municipal de Famalicao tại Primeira Liga với lợi thế thành tích đối đầu vượt trội gồm 3 chiến thắng.

Trận đấu giữa Famalicao và Maritimo diễn ra lúc 02:30 ngày 17/08/2026 trên sân vận động Estadio Municipal de Famalicao trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch quốc gia Bồ Đào Nha Primeira Liga. Cuộc so tài hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn khi cả hai đội đều tìm kiếm kết quả thuận lợi.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Bắt đầu chiến dịch Primeira Liga, Maritimo đang có sự khởi đầu tương đối thuận lợi khi tạm thời xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 3 điểm giành được. Ở phía đối diện, đội chủ nhà Famalicao đứng ở vị trí thứ 9 với 1 điểm có được sau lượt trận vừa qua.

Phong độ thi đấu và lịch sử đối đầu

Về mặt phong độ thi đấu trong trận gần nhất, Maritimo đã có khởi đầu ấn tượng bằng 1 trận thắng. Trong khi đó, Famalicao khép lại cuộc so tài gần nhất của mình với kết quả hòa 1 trận.

Mặc dù đứng dưới đối thủ trên bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại, Famalicao lại nắm giữ lợi thế tâm lý rất lớn khi nhìn vào lịch sử đối đầu. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Famalicao áp đảo với 3 trận thắng và 2 trận hòa, còn Maritimo không giành được chiến thắng nào.

Nhận định chung

Dù Maritimo có nhỉnh hơn về mặt điểm số ở thời điểm đầu mùa giải, Famalicao vẫn có điểm tựa vững chắc là sân nhà Estadio Municipal de Famalicao cùng thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ. Trận đấu tới đây hứa hẹn sẽ là màn so tài kịch tính khi Maritimo nỗ lực duy trì mạch thắng, còn Famalicao quyết tâm khai thác cái duyên đối đầu để tìm kiếm kết quả có lợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Famalicao · 3 thắng 2 hòa Maritimo · 0 thắng Famalicao 3 - 2 Maritimo FAM Maritimo 0 - 0 Famalicao Hòa Maritimo 0 - 1 Famalicao FAM Famalicao 0 - 0 Maritimo Hòa Maritimo 0 - 4 Famalicao FAM

Famalicao 5 trận gần nhất H B H H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Maritimo 5 trận gần nhất T H H T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 2 2 0 0 +4 6 T T 2 Santa Clara 2 1 1 0 +1 4 T H 3 Sporting CP 2 1 1 0 +1 4 T H 4 GIL Vicente 1 1 0 0 +1 3 T 5 Maritimo 1 1 0 0 +1 3 T 6 Arouca 1 1 0 0 +1 3 T … 8 SC Braga 1 0 1 0 0 1 H 9 Famalicao 1 0 1 0 0 1 H 10 Estoril 1 0 1 0 0 1 H …