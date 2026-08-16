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    Nhận định Famalicao vs Maritimo: đội hình dự kiến

    Đại Ngàn16/08/2026 21:32

    Famalicao tiếp đón Maritimo trên sân nhà Estadio Municipal de Famalicao tại Primeira Liga với lợi thế thành tích đối đầu vượt trội gồm 3 chiến thắng.

    Trận đấu giữa Famalicao và Maritimo diễn ra lúc 02:30 ngày 17/08/2026 trên sân vận động Estadio Municipal de Famalicao trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch quốc gia Bồ Đào Nha Primeira Liga. Cuộc so tài hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn khi cả hai đội đều tìm kiếm kết quả thuận lợi.

    Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

    Bắt đầu chiến dịch Primeira Liga, Maritimo đang có sự khởi đầu tương đối thuận lợi khi tạm thời xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 3 điểm giành được. Ở phía đối diện, đội chủ nhà Famalicao đứng ở vị trí thứ 9 với 1 điểm có được sau lượt trận vừa qua.

    Phong độ thi đấu và lịch sử đối đầu

    Về mặt phong độ thi đấu trong trận gần nhất, Maritimo đã có khởi đầu ấn tượng bằng 1 trận thắng. Trong khi đó, Famalicao khép lại cuộc so tài gần nhất của mình với kết quả hòa 1 trận.

    Mặc dù đứng dưới đối thủ trên bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại, Famalicao lại nắm giữ lợi thế tâm lý rất lớn khi nhìn vào lịch sử đối đầu. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Famalicao áp đảo với 3 trận thắng và 2 trận hòa, còn Maritimo không giành được chiến thắng nào.

    Nhận định chung

    Dù Maritimo có nhỉnh hơn về mặt điểm số ở thời điểm đầu mùa giải, Famalicao vẫn có điểm tựa vững chắc là sân nhà Estadio Municipal de Famalicao cùng thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ. Trận đấu tới đây hứa hẹn sẽ là màn so tài kịch tính khi Maritimo nỗ lực duy trì mạch thắng, còn Famalicao quyết tâm khai thác cái duyên đối đầu để tìm kiếm kết quả có lợi.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Famalicao · 3 thắng2 hòaMaritimo · 0 thắng
    22/04/2023
    Famalicao
    3 - 2
    Maritimo
    FAM
    07/11/2022
    Maritimo
    0 - 0
    Famalicao
    Hòa
    20/02/2022
    Maritimo
    0 - 1
    Famalicao
    FAM
    18/09/2021
    Famalicao
    0 - 0
    Maritimo
    Hòa
    22/03/2021
    Maritimo
    0 - 4
    Famalicao
    FAM
    Famalicao
    5 trận gần nhất
    HBHH
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới
    Maritimo
    5 trận gần nhất
    THHTB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1FC Porto2200+46TT
    2Santa Clara2110+14TH
    3Sporting CP2110+14TH
    4GIL Vicente1100+13T
    5Maritimo1100+13T
    6Arouca1100+13T
    8SC Braga101001H
    9Famalicao101001H
    10Estoril101001H

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Nhận định Famalicao vs Maritimo: đội hình dự kiến
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