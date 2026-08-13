Nhận định Flora Tallinn vs Inter Club d'Escaldes: đội hình dự kiến Trận đấu giữa Flora Tallinn và Inter Club d'Escaldes tại UEFA Europa Conference League hứa hẹn kịch tính khi đội khách đang nắm lợi thế đối đầu gần nhất.

Trận chạm trán giữa Flora Tallinn và Inter Club d'Escaldes trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 13/08/2026 trên sân vận động A. Le Coq Arena. Đây là cuộc so tài đáng chú ý khi cả hai đội bóng đều nỗ lực tìm kiếm kết quả thuận lợi trên hành trình thi đấu quốc tế.

Phong độ thi đấu gần đây

Đội chủ nhà Flora Tallinn trải qua chuỗi trận thi đấu với kết quả đan xen. Thống kê ghi nhận trong 3 trận gần nhất, Flora Tallinn giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và chịu 1 thất bại. Màn trình diễn này đòi hỏi đại diện chủ nhà phải thi đấu tập trung hơn để tối ưu hóa lợi thế sân bãi.

Ở bên kia chiến tuyến, Inter Club d'Escaldes có bước chạy đà tương đối thuận lợi. Đội khách đã giành chiến thắng ở trận đấu gần nhất, qua đó duy trì sự tự tin nhất định trước chuyến làm khách dự báo nhiều khó khăn.

Thành tích đối đầu và đánh giá tổng quan

Trong quá khứ, Flora Tallinn và Inter Club d'Escaldes mới chạm trán nhau đúng 1 lần. Ở cuộc đối đầu duy nhất đó, Inter Club d'Escaldes là đội tận dụng cơ hội tốt hơn để giành chiến thắng. Thành tích này mang lại chút lợi thế tinh thần cho đội khách.

Tuy nhiên, được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc A. Le Coq Arena sẽ là điểm tựa lớn đối với Flora Tallinn. Trận đấu hứa hẹn diễn ra chặt chẽ khi Flora Tallinn quyết tâm đòi lại món nợ đối đầu, còn Inter Club d'Escaldes duy trì sự chủ động dựa trên đà phong độ hiện tại.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Flora Tallinn · 0 thắng 0 hòa Inter Club d'Escaldes · 1 thắng Inter Club d'Escaldes 2 - 0 Flora Tallinn ICD

Flora Tallinn 5 trận gần nhất B T B T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 3 Thủng lưới Inter Club d'Escaldes 5 trận gần nhất T B H B B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới