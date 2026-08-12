Nhận định GKS Katowice vs Hapoel Tel Aviv: đội hình dự kiến Hapoel Tel Aviv nỗ lực duy trì chuỗi trận bất bại khi đến làm khách trên sân của GKS Katowice tại cuộc đối đầu thuộc giải UEFA Europa Conference League.

23h00 ngày 12/08/2026 - Arena Katowice - UEFA Europa Conference League

GKS Katowice sẽ đối đầu với Hapoel Tel Aviv trên sân nhà Arena Katowice trong khuôn khổ giải đấu UEFA Europa Conference League vào lúc 23h00 ngày 12/08/2026. Đây là cuộc so tài hứa hẹn nhiều kịch tính khi đại diện chủ nhà quyết tâm lấy lại phong độ, trong khi đội khách Hapoel Tel Aviv đang duy trì nhịp độ thi đấu vô cùng ấn tượng.

Phong độ gần đây và lịch sử đối đầu

GKS Katowice bước vào trận đấu này với phong độ chưa thực sự ổn định. Trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng này phải nhận 2 thất bại và chỉ giành được 1 chiến thắng. Việc thiếu nhất quán trong kết quả thi đấu đang tạo ra thách thức lớn cho đại diện chủ nhà trước thềm cuộc chạm trán quan trọng.

Ở chiều ngược lại, Hapoel Tel Aviv thể hiện màn trình diễn tích cực hơn hẳn. Đội khách sở hữu chuỗi 3 trận gần nhất duy trì thành tích bất bại, bao gồm 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Sự tự tin cùng sự gắn kết trong lối chơi đang là điểm tựa lớn giúp Hapoel Tel Aviv hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi trong chuyến làm khách lần này.

Lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ ghi nhận cuộc chạm trán duy nhất gần đây nghiêng hoàn toàn về phía Hapoel Tel Aviv. Ở lần đối đầu đó, GKS Katowice đã phải nhận thất bại trước đại diện đến từ Tel Aviv. Yếu tố tâm lý từ quá khứ có thể sẽ tiếp tục tạo lợi thế cho đội khách trong lần tái đấu trên sân Arena Katowice.

Đánh giá cục diện trận đấu

Với lợi thế sân nhà Arena Katowice, GKS Katowice chắc chắn muốn tận dụng sự cổ vũ của khán giả để vực dậy tinh thần. Tuy nhiên, thử thách dành cho họ không hề dễ dàng khi đối thủ sở hữu phong độ nhỉnh hơn ở thời điểm hiện tại.

Hapoel Tel Aviv nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ nhờ sự hưng phấn từ chuỗi trận bất bại. Cuộc so tài tại UEFA Europa Conference League giữa hai đội dự kiến sẽ diễn ra chặt chẽ và giằng co, nơi bản lĩnh cùng khả năng tận dụng thời cơ sẽ quyết định cục diện trận đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất GKS Katowice · 0 thắng 0 hòa Hapoel Tel Aviv · 1 thắng Hapoel Tel Aviv 2 - 0 GKS Katowice HTA

GKS Katowice 5 trận gần nhất B T T B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 5 Thủng lưới Hapoel Tel Aviv 5 trận gần nhất T H T H H 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới