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    Nhận định GO Ahead Eagles vs Willem II: đội hình dự kiến

    Đại Ngàn08/08/2026 18:50

    Trận đấu giữa GO Ahead Eagles và Willem II tại Eredivisie hứa hẹn nhiều kịch tính khi đội chủ nhà sở hữu lợi thế đối đầu vượt trội trên sân De Adelaarshorst.

    Bối cảnh trận đấu tại giải Eredivisie

    Cuộc đối đầu giữa GO Ahead Eagles và Willem II diễn ra vào lúc 23h45 ngày 08/08/2026 trên sân vận động De Adelaarshorst. Đây là màn chạm trán đáng chú ý trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie), thời điểm cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

    Phân tích vị trí và lịch sử đối đầu

    Trên bảng xếp hạng hiện tại, Willem II tạm thời xếp ở vị trí thứ 14 với 0 điểm. Trong khi đó, đội chủ nhà GO Ahead Eagles đứng ở vị trí thứ 16 và cũng chưa sở hữu điểm số nào.

    Về khía cạnh đối đầu, thống kê trong 5 lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội ghi nhận lợi thế thuộc về GO Ahead Eagles. Đội bóng sân De Adelaarshorst đã giành chiến thắng 3 trận, hòa 0 trận, còn Willem II có 1 lần giành chiến thắng. Điểm tựa sân nhà cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn sẽ là cơ sở quan trọng cho GO Ahead Eagles trong cuộc đọ sức này.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    GO Ahead Eagles · 3 thắng0 hòaWillem II · 1 thắng
    16/03/2025
    GO Ahead Eagles
    1 - 0
    Willem II
    GAE
    18/08/2024
    Willem II
    2 - 0
    GO Ahead Eagles
    WI
    09/04/2022
    GO Ahead Eagles
    4 - 0
    Willem II
    GAE
    28/11/2021
    Willem II
    0 - 1
    GO Ahead Eagles
    GAE
    01/08/2021
    GO Ahead Eagles
    -
    Willem II
    Hòa
    GO Ahead Eagles
    5 trận gần nhất
    TTBBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Willem II
    5 trận gần nhất
    TTHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Excelsior1100+43T
    2Fortuna Sittard000000
    3Telstar000000
    13Sparta Rotterdam000000
    14Willem II000000
    15ADO Den Haag000000
    16GO Ahead Eagles000000
    17Groningen000000
    Tình hình lực lượng
    GO Ahead Eagles
    G. Nauber (Broken Leg)
    P. Saathof (Knee Injury)
    R. Weijenberg (Knee Injury)
    G. Nauber (Broken Leg)
    P. Saathof (Knee Injury)
    R. Weijenberg (Knee Injury)
    Willem II
    A. Lachkar (Groin Injury)
    J. Schuurman (Knock)
    A. Zarrouk (Injury)
    A. Lachkar (Groin Injury)
    J. Schuurman (Knock)
    A. Zarrouk (Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Nhận định GO Ahead Eagles vs Willem II: đội hình dự kiến
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