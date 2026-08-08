Nhận định GO Ahead Eagles vs Willem II: đội hình dự kiến Trận đấu giữa GO Ahead Eagles và Willem II tại Eredivisie hứa hẹn nhiều kịch tính khi đội chủ nhà sở hữu lợi thế đối đầu vượt trội trên sân De Adelaarshorst.

Bối cảnh trận đấu tại giải Eredivisie

Cuộc đối đầu giữa GO Ahead Eagles và Willem II diễn ra vào lúc 23h45 ngày 08/08/2026 trên sân vận động De Adelaarshorst. Đây là màn chạm trán đáng chú ý trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie), thời điểm cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Phân tích vị trí và lịch sử đối đầu

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Willem II tạm thời xếp ở vị trí thứ 14 với 0 điểm. Trong khi đó, đội chủ nhà GO Ahead Eagles đứng ở vị trí thứ 16 và cũng chưa sở hữu điểm số nào.

Về khía cạnh đối đầu, thống kê trong 5 lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội ghi nhận lợi thế thuộc về GO Ahead Eagles. Đội bóng sân De Adelaarshorst đã giành chiến thắng 3 trận, hòa 0 trận, còn Willem II có 1 lần giành chiến thắng. Điểm tựa sân nhà cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn sẽ là cơ sở quan trọng cho GO Ahead Eagles trong cuộc đọ sức này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất GO Ahead Eagles · 3 thắng 0 hòa Willem II · 1 thắng GO Ahead Eagles 1 - 0 Willem II GAE Willem II 2 - 0 GO Ahead Eagles WI GO Ahead Eagles 4 - 0 Willem II GAE Willem II 0 - 1 GO Ahead Eagles GAE GO Ahead Eagles - Willem II Hòa

GO Ahead Eagles 5 trận gần nhất T T B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Willem II 5 trận gần nhất T T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Excelsior 1 1 0 0 +4 3 T 2 Fortuna Sittard 0 0 0 0 0 0 3 Telstar 0 0 0 0 0 0 … 13 Sparta Rotterdam 0 0 0 0 0 0 14 Willem II 0 0 0 0 0 0 15 ADO Den Haag 0 0 0 0 0 0 16 GO Ahead Eagles 0 0 0 0 0 0 17 Groningen 0 0 0 0 0 0 …

Tình hình lực lượng GO Ahead Eagles ✚ G. Nauber (Broken Leg) ✚ P. Saathof (Knee Injury) ✚ R. Weijenberg (Knee Injury) ✚ G. Nauber (Broken Leg) ✚ P. Saathof (Knee Injury) ✚ R. Weijenberg (Knee Injury) Willem II ✚ A. Lachkar (Groin Injury) ✚ J. Schuurman (Knock) ✚ A. Zarrouk (Injury) ✚ A. Lachkar (Groin Injury) ✚ J. Schuurman (Knock) ✚ A. Zarrouk (Injury)