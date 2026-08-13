Nhận định Górnik Zabrze vs Ferencvárosi: đội hình dự kiến Nhận định trận đấu giữa Górnik Zabrze và Ferencvárosi lúc 00h00 ngày 14/08 tại giải UEFA Europa League. Cuộc đối đầu hứa hẹn kịch tính trên sân Arena Zabrze.

Trận đấu giữa Górnik Zabrze và Ferencvárosi trong khuôn khổ UEFA Europa League sẽ chính thức diễn ra lúc 00h00 ngày 14/08/2026 trên sân vận động Arena Zabrze. Đây là cuộc đọ sức đáng chú ý khi đội chủ nhà chạm trán đối thủ từng vượt qua mình ở lần đối đầu trước đó.

Thành tích đối đầu giữa hai đội

Xét về lịch sử đối đầu, Górnik Zabrze và Ferencvárosi mới chỉ gặp nhau đúng 1 lần trong quá khứ. Ở cuộc chạm trán duy nhất đó, Ferencvárosi là đội giành được chiến thắng, trong khi Górnik Zabrze chưa hòa hay thắng trận nào trước đối thủ này.

Đánh giá cục diện trận đấu

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Arena Zabrze, Górnik Zabrze có điểm tựa sân nhà để hướng tới kết quả thuận lợi trước đối thủ. Tuy nhiên, Ferencvárosi với lợi thế tâm lý từ chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất sẽ là thử thách không hề dễ dàng dành cho đại diện chủ nhà tại đấu trường UEFA Europa League.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Górnik Zabrze · 0 thắng 0 hòa Ferencvárosi · 1 thắng Ferencvárosi 1 - 0 Górnik Zabrze FER

Górnik Zabrze 5 trận gần nhất B H B Ferencvárosi 5 trận gần nhất B T H T T

Tình hình lực lượng Górnik Zabrze ✚ Roberto Massimo (Patellar Tendon Problems) ✚ Jaroslaw Kubicki (Broken Arm) Ferencvárosi ✚ Ádám Madarász (No Eligibility) ✚ Elton Acolatse (No Eligibility) ✚ Isaac Pappoe (No Eligibility) ✚ Franko Kovacevic (No Eligibility) ✚ Endre Botka (No Eligibility) ✚ Gergő Szécsi (No Eligibility) ✚ Habib Maïga (No Eligibility) ✚ Zsombor Gruber (Unknown Injury)