Tin mới

    Nhận định Górnik Zabrze vs Ferencvárosi: đội hình dự kiến

    Đại Ngàn13/08/2026 19:01

    Nhận định trận đấu giữa Górnik Zabrze và Ferencvárosi lúc 00h00 ngày 14/08 tại giải UEFA Europa League. Cuộc đối đầu hứa hẹn kịch tính trên sân Arena Zabrze.

    Trận đấu giữa Górnik Zabrze và Ferencvárosi trong khuôn khổ UEFA Europa League sẽ chính thức diễn ra lúc 00h00 ngày 14/08/2026 trên sân vận động Arena Zabrze. Đây là cuộc đọ sức đáng chú ý khi đội chủ nhà chạm trán đối thủ từng vượt qua mình ở lần đối đầu trước đó.

    Thành tích đối đầu giữa hai đội

    Xét về lịch sử đối đầu, Górnik Zabrze và Ferencvárosi mới chỉ gặp nhau đúng 1 lần trong quá khứ. Ở cuộc chạm trán duy nhất đó, Ferencvárosi là đội giành được chiến thắng, trong khi Górnik Zabrze chưa hòa hay thắng trận nào trước đối thủ này.

    Đánh giá cục diện trận đấu

    Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Arena Zabrze, Górnik Zabrze có điểm tựa sân nhà để hướng tới kết quả thuận lợi trước đối thủ. Tuy nhiên, Ferencvárosi với lợi thế tâm lý từ chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất sẽ là thử thách không hề dễ dàng dành cho đại diện chủ nhà tại đấu trường UEFA Europa League.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Górnik Zabrze · 0 thắng0 hòaFerencvárosi · 1 thắng
    06/08/2026
    Ferencvárosi
    1 - 0
    Górnik Zabrze
    FER
    Górnik Zabrze
    5 trận gần nhất
    BHB
    Ferencvárosi
    5 trận gần nhất
    BTHTT
    Tình hình lực lượng
    Górnik Zabrze
    Roberto Massimo (Patellar Tendon Problems)
    Jaroslaw Kubicki (Broken Arm)
    Ferencvárosi
    Ádám Madarász (No Eligibility)
    Elton Acolatse (No Eligibility)
    Isaac Pappoe (No Eligibility)
    Franko Kovacevic (No Eligibility)
    Endre Botka (No Eligibility)
    Gergő Szécsi (No Eligibility)
    Habib Maïga (No Eligibility)
    Zsombor Gruber (Unknown Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Nhận định Górnik Zabrze vs Ferencvárosi: đội hình dự kiến
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO