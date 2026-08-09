Nhận định Groningen vs Utrecht: đội hình dự kiến Cuộc đối đầu giữa Groningen và Utrecht tại Eredivisie hứa hẹn đầy kịch tính khi đội khách sở hữu lịch sử đối đầu áp đảo với 4 chiến thắng sau 5 lần chạm trán gần đây nhất.

Thông tin trận đấu và bối cảnh

Trận đấu giữa Groningen và Utrecht trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan Eredivisie sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 09/08/2026 trên sân vận động Euroborg. Màn so tài này hứa hẹn mang đến những diễn biến hấp dẫn khi cả hai đội bước vào cuộc đọ sức với quyết tâm rất cao.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, Utrecht hiện đang xếp ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Eredivisie với 0 điểm. Ở phía bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà Groningen tạm thời đứng ở vị trí thứ 14 và cũng chưa sở hữu điểm số nào.

Lịch sử đối đầu trực tiếp

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội cho thấy sự nhỉnh hơn rõ rệt của đội khách. Utrecht giành chiến thắng tới 4 trận, trong khi Groningen chỉ có được 1 lần chiến thắng và hai bên không có trận hòa nào. Sự chênh lệch trong các cuộc đối đầu gần đây mang lại lợi thế về mặt tâm lý cho Utrecht.

Nhận định cục diện trận đấu

Dù phải làm khách tại Euroborg, Utrecht vẫn được đánh giá cao nhờ thành tích đối đầu vượt trội trong thời gian qua. Tuy nhiên, Groningen với lợi thế sân nhà chắc chắn sẽ thi đấu tập trung nhằm ngăn chặn đối thủ và hướng tới một kết quả tích cực.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Groningen · 1 thắng 0 hòa Utrecht · 4 thắng Groningen 1 - 2 Utrecht UTR Utrecht 0 - 1 Groningen GRO Utrecht 3 - 1 Groningen UTR Groningen 0 - 1 Utrecht UTR Groningen 1 - 2 Utrecht UTR

Groningen 5 trận gần nhất T H B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Utrecht 5 trận gần nhất B B T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Excelsior 1 1 0 0 +4 3 T 2 GO Ahead Eagles 1 1 0 0 +3 3 T 3 AZ Alkmaar 1 1 0 0 +2 3 T … 11 Feyenoord 0 0 0 0 0 0 12 Utrecht 0 0 0 0 0 0 13 Sparta Rotterdam 0 0 0 0 0 0 14 Groningen 0 0 0 0 0 0 15 NEC Nijmegen 1 0 0 1 -1 0 B …

Tình hình lực lượng Groningen ✚ M. Jeng (Leg Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ O. Zawada (Inactive) ✚ M. Jeng (Leg Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ O. Zawada (Inactive) Utrecht ✚ O. Agougil (Injury) ✚ A. Engwanda (Hamstring Injury) ✚ V. Jensen (Knee Injury) ✚ M. Jonathans (Knee Injury) ✚ N. Ohio (Knee Injury) ✚ O. Agougil (Injury) ✚ A. Engwanda (Hamstring Injury) ✚ V. Jensen (Knee Injury)