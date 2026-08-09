Tin mới

    Nhận định Groningen vs Utrecht: đội hình dự kiến

    Đại Ngàn09/08/2026 14:49

    Cuộc đối đầu giữa Groningen và Utrecht tại Eredivisie hứa hẹn đầy kịch tính khi đội khách sở hữu lịch sử đối đầu áp đảo với 4 chiến thắng sau 5 lần chạm trán gần đây nhất.

    Thông tin trận đấu và bối cảnh

    Trận đấu giữa Groningen và Utrecht trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan Eredivisie sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 09/08/2026 trên sân vận động Euroborg. Màn so tài này hứa hẹn mang đến những diễn biến hấp dẫn khi cả hai đội bước vào cuộc đọ sức với quyết tâm rất cao.

    Vị trí trên bảng xếp hạng

    Bước vào trận đấu này, Utrecht hiện đang xếp ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Eredivisie với 0 điểm. Ở phía bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà Groningen tạm thời đứng ở vị trí thứ 14 và cũng chưa sở hữu điểm số nào.

    Lịch sử đối đầu trực tiếp

    Thống kê trong 5 lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội cho thấy sự nhỉnh hơn rõ rệt của đội khách. Utrecht giành chiến thắng tới 4 trận, trong khi Groningen chỉ có được 1 lần chiến thắng và hai bên không có trận hòa nào. Sự chênh lệch trong các cuộc đối đầu gần đây mang lại lợi thế về mặt tâm lý cho Utrecht.

    Nhận định cục diện trận đấu

    Dù phải làm khách tại Euroborg, Utrecht vẫn được đánh giá cao nhờ thành tích đối đầu vượt trội trong thời gian qua. Tuy nhiên, Groningen với lợi thế sân nhà chắc chắn sẽ thi đấu tập trung nhằm ngăn chặn đối thủ và hướng tới một kết quả tích cực.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Groningen · 1 thắng0 hòaUtrecht · 4 thắng
    15/02/2026
    Groningen
    1 - 2
    Utrecht
    UTR
    14/09/2025
    Utrecht
    0 - 1
    Groningen
    GRO
    13/04/2025
    Utrecht
    3 - 1
    Groningen
    UTR
    20/10/2024
    Groningen
    0 - 1
    Utrecht
    UTR
    08/04/2023
    Groningen
    1 - 2
    Utrecht
    UTR
    Groningen
    5 trận gần nhất
    THBBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Utrecht
    5 trận gần nhất
    BBTBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Excelsior1100+43T
    2GO Ahead Eagles1100+33T
    3AZ Alkmaar1100+23T
    11Feyenoord000000
    12Utrecht000000
    13Sparta Rotterdam000000
    14Groningen000000
    15NEC Nijmegen1001-10B
    Tình hình lực lượng
    Groningen
    M. Jeng (Leg Injury)
    S. Resink (Knee Injury)
    O. Zawada (Inactive)
    M. Jeng (Leg Injury)
    S. Resink (Knee Injury)
    O. Zawada (Inactive)
    Utrecht
    O. Agougil (Injury)
    A. Engwanda (Hamstring Injury)
    V. Jensen (Knee Injury)
    M. Jonathans (Knee Injury)
    N. Ohio (Knee Injury)
    O. Agougil (Injury)
    A. Engwanda (Hamstring Injury)
    V. Jensen (Knee Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Nhận định Groningen vs Utrecht: đội hình dự kiến
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO