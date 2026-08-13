Nhận định Hammarby FF vs Raków Częstochowa: đội hình dự kiến Hammarby FF tiếp đón Raków Częstochowa trên sân 3Arena ở UEFA Europa Conference League. Đội khách nắm lợi thế phong độ tốt hơn trước cuộc đối đầu đầy duyên nợ.

Cuộc đối đầu giữa Hammarby FF và Raków Częstochowa trong khuôn khổ giải đấu UEFA Europa Conference League sẽ diễn ra vào lúc 00:00 ngày 14/08/2026 trên sân vận động 3Arena. Đây là màn chạm trán nhận được nhiều sự chú ý khi cả hai CLB đều hướng tới một kết quả thuận lợi.

Phân tích phong độ gần đây của hai đội

Nhìn vào phong độ thi đấu trong các trận đấu gần đây, Raków Częstochowa đang thể hiện màn trình diễn tương đối ấn tượng và ổn định. Cụ thể, đội bóng này sở hữu chuỗi thành tích gồm 2 trận thắng và 1 trận hòa trong 3 trận gần nhất. Sự vững vàng trong lối chơi giúp đại diện khách có được sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý.

Bên cạnh đó, Hammarby FF có kết quả hòa ở trận đấu gần nhất. Dù chưa thể tích lũy thêm các chiến thắng ở chuỗi trận vừa qua, việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc 3Arena sẽ là điểm tựa quan trọng để Hammarby FF củng cố tinh thần chiến đấu.

Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

Về lịch sử đối đầu, hai đội từng chạm trán nhau 1 lần trong thời gian gần đây. Ở cuộc so tài đó, hai bên rời sân với kết quả hòa, khi Hammarby FF thắng 0 trận, hòa 1 trận và Raków Częstochowa cũng hòa 1 trận.

Với phong độ nhỉnh hơn từ chuỗi trận bất bại, Raków Częstochowa hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thử thách cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, lợi thế sân bãi cùng sự quyết tâm từ Hammarby FF có thể biến trận đấu này trở thành màn so tài giằng co và kịch tính đến những phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Hammarby FF · 0 thắng 1 hòa Raków Częstochowa · 0 thắng Raków Częstochowa 0 - 0 Hammarby FF Hòa

Hammarby FF 5 trận gần nhất T H B H H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Raków Częstochowa 5 trận gần nhất H B T B 3 Trận 2-1-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 1 Thủng lưới