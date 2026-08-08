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    Nhận định Leicester vs Northampton: đội hình dự kiến

    Đại Ngàn08/08/2026 16:51

    Trận đấu giữa Leicester và Northampton tại EFL Cup hứa hẹn đầy kịch tính khi thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận duy nhất trên sân King Power.

    Vào lúc 21:00 ngày 08/08/2026, Leicester sẽ tiếp đón Northampton trên sân vận động King Power trong khuôn khổ giải bóng đá EFL Cup. Trận đấu hứa hẹn mang đến những diễn biến căng thẳng khi đây là cuộc chạm trán mang tính chất loại trực tiếp, nơi không có chỗ cho những sai lầm.

    Lợi thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

    Bước vào cuộc so tài này, Leicester sở hữu điểm tựa tâm lý rất lớn nhờ thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ gần. Thống kê ghi nhận ở 2 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Leicester đã xuất sắc giành trọn vẹn 2 chiến thắng trước Northampton.

    Bên cạnh đó, việc được thi đấu tại King Power đem lại cho Leicester ưu thế không nhỏ. Sự cổ vũ từ đông đảo khán giả nhà sẽ là động lực lớn giúp đội bóng chủ quản chủ động áp đặt lối chơi và tìm kiếm lợi thế sớm.

    Áp lực từ thể thức loại trực tiếp

    Khác với các giải đấu vòng bảng, EFL Cup áp dụng thể thức loại trực tiếp với quy tắc phân định thắng thua rõ ràng: đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng trong, còn đội thất bại sẽ lập tức bị loại. Điều này khiến cho trận đấu không có cơ hội cho bất kỳ sự thử nghiệm hay tích lũy điểm số nào.

    Đối với Northampton, thử thách trong chuyến làm khách lần này là vô cùng nặng nề. Việc chưa giành được chiến thắng nào trong 2 lần đối đầu gần nhất bắt buộc đội khách phải có những điều chỉnh chiến thuật hợp lý, thi đấu tập trung cao độ nếu muốn tạo nên bất ngờ trước đối thủ.

    Kịch bản đáng chờ đợi tại King Power

    Nhìn chung, Leicester đang chiếm giữ nhiều lợi thế từ lịch sử đối đầu cho đến yếu tố sân bãi. Tốc độ và sự chủ động nhiều khả năng sẽ thuộc về đội chủ nhà ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, do tính chất sinh tử của một trận knock-out, Northampton chắc chắn sẽ chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất, tạo nên một trận cầu hấp dẫn và quyết liệt.

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Leicester · 2 thắng0 hòaNorthampton · 0 thắng
    11/07/2026
    Leicester
    3 - 0
    Northampton
    LEI
    15/07/2023
    Northampton
    0 - 1
    Leicester
    LEI
    Leicester
    5 trận gần nhất
    BHTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Northampton
    5 trận gần nhất
    THTHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Nhận định Leicester vs Northampton: đội hình dự kiến
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