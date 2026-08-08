Nhận định Lens vs Sunderland: đội hình dự kiến Lens chạm trán Sunderland lúc 16h00 ngày 08/08 ở loạt trận Giao hữu CLB. Đội bóng nước Pháp đang có phong độ tốt khi bất bại trong 3 trận gần nhất.

Trận giao hữu giữa Lens và Sunderland diễn ra vào lúc 16h00 ngày 08/08/2026 thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đây là màn đọ sức quan trọng giúp cả hai câu lạc bộ rà soát lực lượng và kiểm tra các phương án chiến thuật trong giai đoạn chuẩn bị.

Phong độ gần đây của hai đội

Lens bước vào cuộc đối đầu này với tâm lý hết sức tự tin nhờ chuỗi phong độ ổn định. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng đã ghi dấu ấn bằng 2 chiến thắng cùng 1 trận hòa, qua đó duy trì thành tích bất bại đáng nể.

Trong khi đó, Sunderland cũng sở hữu sự khởi đầu thuận lợi về mặt tinh thần. Đội bóng đã giành trọn vẹn chiến thắng ở trận đấu gần nhất, tạo đà tâm lý tốt trước khi bước vào cuộc chạm trán sắp tới.

Đánh giá cục diện trận đấu

Do tính chất thử nghiệm của một trận giao hữu CLB, cả Lens và Sunderland hứa hẹn sẽ chủ động triển khai lối chơi cởi mở. Lens với điểm tựa là chuỗi trận bất bại gần đây được kỳ vọng sẽ kiểm soát tốt thế trận.

Tuy nhiên, Sunderland cũng cho thấy sự hiệu quả khi vừa có được chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Màn so tài giữa hai đội vì vậy hứa hẹn sẽ diễn ra đầy cống hiến và chứa đựng nhiều diễn biến hấp dẫn.

Lens 5 trận gần nhất T H T H T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 4 Thủng lưới Sunderland 5 trận gần nhất T B B T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 1 Thủng lưới