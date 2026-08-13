Nhận định Los Angeles FC vs Club Queretaro: đội hình dự kiến Cuộc đối đầu giữa Los Angeles FC và Club Queretaro tại Leagues Cup hứa hẹn kịch tính khi đại diện MLS sở hữu phong độ ấn tượng trên sân nhà BMO Stadium.

09:30 ngày 13/08/2026 - Vòng đấu Leagues Cup

Trận chạm trán giữa Los Angeles FC và Club Queretaro trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup sẽ diễn ra trên sân vận động BMO Stadium. Đây là cuộc so tài chú ý giữa đại diện bóng đá Mỹ (MLS) và câu lạc bộ đến từ Mexico (Liga MX).

Phong độ trái ngược trước giờ bóng lăn

Los Angeles FC bước vào cuộc đối đầu này với tâm lý rất tự tin. Đội chủ nhà đang duy trì nhịp độ thi đấu ấn tượng khi giành thắng lợi ở cả 2 trận đấu gần nhất. Việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại BMO Stadium là lợi thế không nhỏ giúp Los Angeles FC hướng tới việc làm chủ trận đấu.

Ở chiều ngược lại, Club Queretaro đang trải qua khoảng thời gian tương đối khó khăn. Đội khách đã chịu thất bại trong 2 trận liên tiếp vừa qua. Phong độ sa sút khiến đại diện Liga MX đứng trước áp lực lớn trong chuyến làm khách lần này.

Nhận định thế trận và dự đoán xu hướng

Với ưu thế sân nhà cùng sự hưng phấn từ chuỗi kết quả thuận lợi, Los Angeles FC nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình để kiếm tìm lợi thế từ sớm. Sức ép liên tục từ hàng công của đại diện MLS hứa hẹn mang đến nhiều thử thách cho tuyến phòng ngự đối phương.

Trong khi đó, Club Queretaro có thể lựa chọn lối chơi thận trọng, tập trung gia cố hàng thủ nhằm hạn chế khoảng trống trước khi nghĩ đến các phương án đáp trả. Sự chủ động về mặt tâm lý và phong độ nhỉnh hơn đang biến Los Angeles FC thành bên có nhiều lợi thế kiểm soát cục diện.

Los Angeles FC 5 trận gần nhất T H H T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới Club Queretaro 5 trận gần nhất B B T T B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 5 Thủng lưới