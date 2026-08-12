Thể thao 360 Nhận định Manchester United vs Leeds United: đội hình dự kiến Manchester United đụng độ Leeds United lúc 01h30 ngày 13/08/2026 tại Croke Park. Trận giao hữu CLB hứa hẹn là màn thử nghiệm lực lượng đầy chú ý giữa hai đội.

Trận đấu giao hữu giữa Manchester United và Leeds United diễn ra vào lúc 01h30 ngày 13/08/2026 trên sân vận động Croke Park. Đây là màn so tài mang tính chất thử nghiệm quan trọng giúp ban huấn luyện hai bên kiểm tra chất lượng đội hình và đánh giá các phương án chiến thuật.

Bối cảnh và tính chất trận đấu

Các cuộc chạm trán ở loạt trận giao hữu luôn mang đến cơ hội tốt để các cầu thủ tích lũy thể lực và lấy lại cảm giác bóng tốt nhất. Việc thi đấu trên sân Croke Park sẽ là thử thách đáng chú ý cho Manchester United, trong khi Leeds United cũng muốn tận dụng ưu thế sân nhà để tạo đà tâm lý thuận lợi.

Thành tích đối đầu

Trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Leeds United đang nắm ưu thế nhỉnh hơn với 1 chiến thắng. Hai trận đấu còn lại kết thúc với kết quả hòa, đồng nghĩa với việc Manchester United chưa giành được chiến thắng nào trước đối thủ ở 3 lần so tài này.

Dự đoán thế trận

Do tính chất của một trận giao hữu thử nghiệm, hai đội nhiều khả năng sẽ thi đấu cởi mở và sẵn sàng thực hiện nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Lối chơi cống hiến có thể sẽ được cả Manchester United lẫn Leeds United ưu tiên nhằm rà soát tối đa năng lực của các cầu thủ.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Manchester United · 0 thắng 2 hòa Leeds United · 1 thắng Manchester United 1 - 2 Leeds United LU Leeds United 1 - 1 Manchester United Hòa Manchester United 0 - 0 Leeds United Hòa

Manchester United 5 trận gần nhất H T T B T Leeds United 5 trận gần nhất T B T H T

Tình hình lực lượng Manchester United ✚ Manuel Ugarte (Cruciate Ligament Tear) ✚ Lisandro Martínez (Hamstring Injury) ✚ Matthijs de Ligt (Back Injury) Leeds United ✚ Mateo Joseph (Cruciate Ligament Tear)