Nhận định Maritimo vs Casa Pia: đội hình dự kiến Trận đấu giữa Maritimo và Casa Pia lúc 21h30 ngày 08/08/2026 tại Primeira Liga hứa hẹn mang đến diễn biến khó lường khi cả hai đội đều tìm kiếm điểm số.

Thông tin trận đấu: 21h30 ngày 08/08/2026 - Primeira Liga

Trận đấu giữa Maritimo và Casa Pia diễn ra vào lúc 21h30 ngày 08/08/2026 thuộc khuôn khổ giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga). Đây là cuộc chạm trán quan trọng khi cả hai câu lạc bộ đều bước vào trận đấu với mục tiêu tích lũy những điểm số đầu tiên cho mình.

Lịch sử đối đầu gần nhất giữa hai đội

Xét về khía cạnh đối đầu trực tiếp, lợi thế tâm lý đang nghiêng về phía đội khách. Trong 3 lần đụng độ gần đây nhất giữa hai đội, Casa Pia đã giành chiến thắng 2 trận và hòa 1 trận, trong khi Maritimo chưa thể giành chiến thắng nào.

Bên cạnh đó, việc chưa từng giành chiến thắng trước Casa Pia ở các cuộc chạm trán gần nhất đặt ra thách thức không nhỏ cho Maritimo. Đội chủ nhà cần đưa ra những điều chỉnh hợp lý để cải thiện thành tích khi tái đấu lần này.

Bối cảnh hiện tại trên bảng xếp hạng

Tính đến thời điểm hiện tại, Maritimo đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Primeira Liga với 0 điểm. Trong khi đó, Casa Pia xếp ở vị trí thứ 16 và cũng chưa có điểm số nào.

Ngoài ra, do cả hai đội bóng đều đang dừng ở mốc 0 điểm, cuộc đối đầu trực tiếp này trở thành cơ hội để một trong hai bên bứt phá và mang về kết quả có lợi, tạo bước đệm cho chặng đường tiếp theo tại giải đấu.

Nhận định tổng quan trận đấu

Nhìn chung, Casa Pia sở hữu ưu thế rõ rệt từ thành tích đối đầu gần nhất khi duy trì chuỗi trận bất bại trước đối thủ với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, Maritimo hứa hẹn sẽ thi đấu quyết tâm nhằm tìm kiếm kết quả thuận lợi đầu tiên.

Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra chặt chẽ và thận trọng khi cả hai câu lạc bộ đều đặt mục tiêu an toàn để tích lũy điểm số quan trọng tại Primeira Liga.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Maritimo · 0 thắng 1 hòa Casa Pia · 2 thắng Casa Pia 2 - 0 Maritimo CP Maritimo 1 - 2 Casa Pia CP Casa Pia 0 - 0 Maritimo Hòa

Maritimo 5 trận gần nhất H H T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Casa Pia 5 trận gần nhất B B T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Famalicao 1 0 1 0 0 1 H 2 Estoril 1 0 1 0 0 1 H 3 Estrela 0 0 0 0 0 0 … 11 Benfica 0 0 0 0 0 0 12 Maritimo 0 0 0 0 0 0 13 SC Braga 0 0 0 0 0 0 … 15 Arouca 0 0 0 0 0 0 16 Casa Pia 0 0 0 0 0 0 17 Academico Viseu 0 0 0 0 0 0 …